Инженеры Nintendo предполагают, что баг Switch Joy-Con никогда не будет исправлен

Одним из постоянных недостатков Nintendo Switch был баг на Joy-Con, явление, при котором игроки наблюдают ложные нажатия, когда они даже не касаются джойстиков на контроллерах. В течение многих лет Nintendo относительно молчала по этому поводу, и пока не известно, устранил ли эту проблему новый Nintendo Switch с OLED-экраном. Но сегодня компания решила нарушить молчание и официально заявила, что баг Joy-Con, возможно никогда не будет полностью решен.

Джойстики, включенные в модель OLED, являются последней версией со всеми улучшениями, как и джойстики, которые поставляются с базовым Nintendo Switch, Switch Lite. Детали аналогового джойстика постоянно совершенствовались с момента запуска и дорабатывались.
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