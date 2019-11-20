Инженеры Williams построили самый быстрый трактор в мире

2019-11-20, Автор - Ramil; Продукт - JCB Fastrac; [96]
За основу был взят серийный трактор JCB Fastrac. Инженеры Williams Advanced Engineering проработали его аэродинамику. На аэродроме Элвингтон в Йоркшире трактор под управлением бывшего гонщика и телеведущего Гая Мартина разогнался до 247 км/ч. С аэродинамикой трактора было выполнено 65 отдельных расчётов вычислительной гидродинамики CFD. В результате его лобовое сопротивление удалось снизить на 25% по сравнению со стандартным трактором, что позволило установить мировой рекорд, попавший в Книгу рекордов Гиннесса.


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