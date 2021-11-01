Испытайте непревзойденный душ с душевой головкой HydroX

HydroX предлагает уникальные ощущения под душем с уникальным сочетанием функций, включая спиральный режим, который мягко направляет воду из душевой лейки по спирали, чтобы ваши волосы и тело были вымыты идеально. Насадка для душа также имеет режим экономии воды, он отлично подходит для обычного душа, позволяя вам экономить деньги, когда вы принимаете душ.

Режимы насадки HydroX: HYDRO SPIRAL - Быстро текущая узкая струя воды под высоким давлением в этом режиме идеально подходит для смывания шампуня и кондиционера с волос. Он также массирует кожу головы. HYDRO SPA - поток и размер воды оптимизированы для обеспечения максимального комфорта. Используйте его, чтобы смыть грязь и мыло с лица без ощущения покалывания. HYDRO SAVER - Этот режим отлично подходит для обычного душа. Настройки оптимально спроектированы, чтобы помочь вам сократить потребление воды до 20% от обычных насадок для душа.