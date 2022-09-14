It Takes Two выйдет на Nintendo Switch

Современный рынок игровых новинок выглядит достаточно интересным, так как в большинстве ситуаций проекты от небольших студий приносят геймерам куда больше положительных эмоций и радости, чем проекты от огромных издателей. Причина, конечно, заключается в том, что разработчики с большим бюджетом просто боятся экспериментировать, так что вместо классных идей и инноваций они делают одно и то же по проверенным чертежам. И It Takes Two является ярким доказательством того, что иногда эксперименты действительно нужны и они позволяют принести удовольствие геймерам в полной мере. А теперь появилась новость о том, что игру, которую многие издания назвали буквально лучшей на рынке, решили выпустить на портативной консоли компании Nintendo.

Здесь стоит уточнить, что It Takes Two уже была выпущена на всех текущих поколениях консолей и ПК, естественно, где проект про кооперативное прохождение набрал просто лучшие отзывы в истории. Игру действительно сильно хвалили за красивую графику, сюжет и геймплей, а теперь она будет представлена и на Nintendo Switch. Правда, пока что не совсем понятен вопрос о локальном прохождении, ведь консоль подразумевает игру на одном экране двух геймеров, но будет ли это реализовано или геймплей будет только по сети — пока что не до конца понятно. Но, в любом случае, это отличные новости для тех, кто давно хотел поиграть в кооперативный экшн, но не мог из-за отсутствия подходящей игровой платформы. Теперь этих проблем не будет, нужно лишь дождаться 4 ноября.