It Takes Two выйдет на Nintendo Switch

Здесь стоит уточнить, что It Takes Two уже была выпущена на всех текущих поколениях консолей и ПК, естественно, где проект про кооперативное прохождение набрал просто лучшие отзывы в истории. Игру действительно сильно хвалили за красивую графику, сюжет и геймплей, а теперь она будет представлена и на Nintendo Switch. Правда, пока что не совсем понятен вопрос о локальном прохождении, ведь консоль подразумевает игру на одном экране двух геймеров, но будет ли это реализовано или геймплей будет только по сети — пока что не до конца понятно. Но, в любом случае, это отличные новости для тех, кто давно хотел поиграть в кооперативный экшн, но не мог из-за отсутствия подходящей игровой платформы. Теперь этих проблем не будет, нужно лишь дождаться 4 ноября.