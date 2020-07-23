Итоги продаж техники Candy в июне и во II квартале 2020 года.

Российское подразделение Haier Europe, подвели итоги продаж техники Candy в июне и во II квартале 2020 года.

Согласно данным компании розничные продажи стиральных машин Candy в июне достигли исторического максимума и составили более 75 000 единиц техники. В результате продажи превышают на +108% с аналогичного периода 2019 года. Рост розничных продаж данного вида техники Candy в июне 2020 года составил рекордные 148% по сравнению с продажами в июне годом ранее. Столь позитивная динамика связана, в том числе, и с появлением на российском рынке уникальных узких сушильных машин с тепловым насосом серий Grand’O Vita и Smart, которые не имеют аналогов на рынке по показателю «цена/функциональность» и пользуются стабильно высоким спросом среди российских покупателей.

Позитивные тенденции результатов II квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отражаются в цифрах продаж и другой техники Candy. В частности, продажи встраиваемой техники показали следующий рост: 34% в сегменте варочных поверхностей (индукционные + электрические); 45% в сегменте духовых шкафов; 47% в сегменте встраиваемых посудомоечных машин. При этом рост продаж отдельно стоящих машин составил 231%.

До недавнего времени бренд Candy в сегменте малой бытовой техники был представлен только микроволновыми печами, продажи которых также обновили рекорд и превысили показатели II квартала 2019 года более чем в 2 раза (+110%).

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