Из-за Hollow Knight: Silksong все переносят свои релизы

Разработчики Hollow Knight: Silksong из студии Team Cherry вчера подтвердили дату выхода долгожданной игры — 4 сентября 2025 года. И поскольку Silksong уже занимает первое место в списке самых желаемых игр Steam, многие независимые студии предпочли перенести собственные релизы, чтобы не конкурировать с громким запуском. Инди-команда Panik Arcade, которая готовила релиз «адского азартного рогалика» CloverPit на 3 сентября, перенесла выход игры на 26 сентября. «Мы вложили в проект душу и, конечно, хотим дать ему лучший шанс. Дополнительное время пойдёт на полировку, надеемся на вашу поддержку при запуске», — заявили разработчики.

Создатели приключенческой RPG Faeland из студии Talegames также отложили полноценный релиз игры, который был запланирован на 9 сентября. Новая дата пока не названа. «Это было непростое решение. Мы вложили годы работы и хотим, чтобы Faeland вышла в момент, когда сможет получить должное внимание», — пояснили разработчики. Студия Aeternum Game Studios, работающая над двухмерным экшеном с элементами исследования Aeterna Lucis, решила перенести релиз, ранее намеченный на сентябрь, аж до 2026 года. В команде объяснили, что игра «не получит заслуженного внимания» в сентябре, а также подчеркнули, что у них пока нет девкитов для одновременного запуска на всех консолях нового поколения. Интересно будет посмотреть на релизы весной 2026 года, когда GTA 6 отправится в долгожданный релиз. Видимо, все тоже перенесут свои тайтлы.
