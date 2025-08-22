Из-за Hollow Knight: Silksong все переносят свои релизы

Создатели приключенческой RPG Faeland из студии Talegames также отложили полноценный релиз игры, который был запланирован на 9 сентября. Новая дата пока не названа. «Это было непростое решение. Мы вложили годы работы и хотим, чтобы Faeland вышла в момент, когда сможет получить должное внимание», — пояснили разработчики. Студия Aeternum Game Studios, работающая над двухмерным экшеном с элементами исследования Aeterna Lucis, решила перенести релиз, ранее намеченный на сентябрь, аж до 2026 года. В команде объяснили, что игра «не получит заслуженного внимания» в сентябре, а также подчеркнули, что у них пока нет девкитов для одновременного запуска на всех консолях нового поколения. Интересно будет посмотреть на релизы весной 2026 года, когда GTA 6 отправится в долгожданный релиз. Видимо, все тоже перенесут свои тайтлы.