Известен список смартфонов Honor которые получат EMUI 10 в 2019 году

2019-10-09, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - EMUI 10; [45]
Вице-президент компаний Honor выложил в сеть фото со списком устройств, которые получат оболочку EMUI 10 (Magic UI 3.0) в 2019 году.

Естественно, это не все смартфоны Honor, которые получат EMUI 10. По мере выпуска бета-версий, производитель будет обновлять список.

Компания вот вот уже скоро запустит бета-тестирование новой OC для смартфонов Honor 20, Honor 20 Pro, Honor V20, и Honor Magic 2. Чуть позже вслед за ними тестирование откроют для устройств Honor 20i, Honor 10, Honor V10 и Honor 8X. После их тестирования должны также открыт бету версию для Honor 9X и Honor 9X Pro. Разработчики так и не огласили когда же выйдет окончательный стабильный релиз системы для смартфонов.

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