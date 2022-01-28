JEDEC выпускает обновление HBM3 для стандарта памяти с высокой пропускной способностью (HBM)

Ассоциация полупроводниковых технологий JEDEC, мировой лидер в разработке стандартов для микроэлектронной промышленности, сегодня объявила о публикации следующей версии своего стандарта DRAM с высокой пропускной способностью (HBM): JESD238 HBM3, которую можно загрузить с веб-сайта JEDEC. HBM3 — это инновационный подход к повышению скорости обработки данных, используемый в приложениях, где более высокая пропускная способность, более низкое энергопотребление и емкость на единицу площади необходимы для успеха, включая обработку графики и высокопроизводительные вычисления и серверы.

Расширение проверенной архитектуры HBM2 для еще большей пропускной способности, удвоение скорости передачи данных на вывод по сравнению с поколением HBM2 и определение скорости передачи данных до 6,4 Гбит/с, что эквивалентно 819 ГБ/с на устройство.

Удвоение количества независимых каналов с 8 (HBM2) до 16; с двумя псевдоканалами на канал, HBM3 фактически поддерживает 32 канала

Поддержка 4-, 8- и 12-уровневых стеков TSV с возможностью будущего расширения до 16-уровневого стека TSV.

Включение широкого диапазона плотностей от 8 Гбит до 32 Гбит на уровень памяти, охватывающих плотность устройств от 4 Гбайт (8 Гбит 4 в высоту) до 64 Гбайт (32 Гбит 16 в высоту); Ожидается, что устройства HBM3 первого поколения будут основаны на 16-гигабитном уровне памяти.

Удовлетворяя потребность рынка в RAS высокого уровня на уровне платформы (надежность, доступность, удобство обслуживания), HBM3 представляет надежную, основанную на символах ECC на кристалле, а также отчеты об ошибках в реальном времени и прозрачность.

Повышенная энергоэффективность за счет использования сигналов с малым размахом (0,4 В) на интерфейсе хоста и более низкого (1,1 В) рабочего напряжения.

Ключевые атрибуты нового HBM3 включают в себя: