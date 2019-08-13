Jaguar I-Pace пользуется спросом в России

2019-08-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Jaguar I-Pace; [72]
По данным отечественного аналитического агенства, автомобиль Jaguar I-Pace является самым популярным электрокаром на территории России. На текущий момент именно на эту модель приходится больше половины электрокаров нашей страны и статистика показывает, что в будущем ситуация не изменится. Все дело в том, что обычно все пользователи не покупают электрокар как первое или единственное авто. Это всегда второй или даже третий автомобиль в гараже, так что потенциальный покупатель, естественно, владеет приличным запасом средств. Именно по этой причине выбор и падает на довольно продвинутый люксовый автомобиль, который выглядит шикарно, внутри ощущается отлично и довольно долго ездит на одном заряде батареи. Купили бы?


Комментарии и отзывы Jaguar I-Pace
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