Яндекс.Диалоги предлагают всем желающим научить Алису новому

Яндекс открыл доступ к Диалогам — платформе, которая позволяет людям научить Алису чему-то новому. Сделать это может кто угодно — от крупного банка до начинающего программиста, который придумал свою первую игру.Для бизнеса Диалоги — это возможность напрямую пообщаться со своими клиентами и найти новых среди многомиллионной аудитории Яндекса. Например, ресторан может создать в Алисе бота или чат с сотрудником — и она будет направлять к нему тех, кто хочет заказать еду. Чаты будут также доступны на странице результатов поиска Яндекса.

Всё, что добавляют в Алису сторонние разработчики, собрано в каталоге навыков и разбито по категориям: «Бизнес и финансы», «Еда и напитки», «Игры и развлечения» и так далее. Первыми Алиса показывает самые популярные навыки, а если среди них не найдётся нужного, человек может воспользоваться поиском. Чтобы открыть каталог, нужно нажать на кубик в чате с Алисой.Бета-тестирование Диалогов продолжалось почти три месяца. Сейчас в каталоге доступно более 4000 навыков. Например, можно заказать пиццу в «Папа Джонсе», продукты в «Утконосе» и цветы в Flowwow, узнать баланс мобильного счёта в «Мегафоне», сделать зарядку с Reebok, выбрать билеты в S7, найти работу с HeadHunter, поучить английский в SkyEng, посмотреть меню «Макдоналдса» и задать вопрос боту «Сбербанка».

Каждый навык активируется по команде, которую придумал его автор. Как только Алиса слышит эту команду, она открывает отдельное окно, где пользователь продолжает общение с ботом или живым человеком. Пока все боты говорят голосом Оксаны, которую автомобилисты знают по Яндекс.Навигатору, но со временем можно будет выбрать и другие голоса.Новые навыки Алисы проходят модерацию и затем появляются в приложении Яндекс, Навигаторе и Браузере для iOS и Android, в Браузере для Windows, а также в Яндекс.Станции — домашней мультимедиа-платформе, которую представили на конференции YaC.