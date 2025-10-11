Умную камеру Xiaomi Smart Camera C701 выпустили в России

Компания Xiaomi выпустила в российскую продажу умную камеру Smart Camera C701, в основе которой лежит 8-Мп датчик изображения. Новинка также характеризуется объективом с оптической схемой из 6 элементов, съемкой видео в разрешении 4K Ultra HD, поддержкой HDR, полноцветным ночным видением, ИК-съемкой с действием на дистанции до 10 метров без видимого красного свечения, поддержкой распознавания лиц людей и питомцев при помощи ИИ, отправлением уведомлений, детектором громких звуков, панорамным режимом наблюдения, двусторонней связью с шумоподавляющими микрофонами и динамиком, физической шторкой для конфиденциальности, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, а также слотом для карты памяти microSD. Рекомендованная цена камеры составляет 5 тысяч рублей.

Выбор бытового газоанализатора…
Утечка бытового газа легко может спровоцировать опасную ситуацию в многоквартирном или частном жилом д…
Пультовая охрана частного дома: ваше спокойствие и безопасно…
Жизнь за городом, вдали от шума и суеты, привлекает многих своей тишиной, свежим воздухом и возможност…
Рейтинг лучших производителей локальных очистных сооружений …
Выбор квалифицированного производителя локальных очистных сооружений чрезвычайно важен для защиты экол…
Обзор Govee Star Light. Умный ночной светильник-проектор…
Освещение один из наиболее важных элементов, если речь идет об умном доме. От базового включения и отключ…
dpDUPI – инновационные LED-лампы, которые заботятся о вашем …
На российском рынке осветительных приборов дебютировал инновационный бренд dpDUPI, специализирующийся на …
Двухканальное реле BOX ERC2202-Z и кинетический выключатель BOX EE0254 обзорДвухканальное реле BOX ERC2202-Z и кинетический выключатель BOX EE0254 обзор
dpDUPI – инновационные LED-лампы, которые заботятся о вашем зренииdpDUPI – инновационные LED-лампы, которые заботятся о вашем зрении
Обзор Govee Star Light. Умный ночной светильник-проекторОбзор Govee Star Light. Умный ночной светильник-проектор
Кинетический дверной звонок. Обзор BOX QMEКинетический дверной звонок. Обзор BOX QME
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor