Умную камеру Xiaomi Smart Camera C701 выпустили в России

Компания Xiaomi выпустила в российскую продажу умную камеру Smart Camera C701, в основе которой лежит 8-Мп датчик изображения. Новинка также характеризуется объективом с оптической схемой из 6 элементов, съемкой видео в разрешении 4K Ultra HD, поддержкой HDR, полноцветным ночным видением, ИК-съемкой с действием на дистанции до 10 метров без видимого красного свечения, поддержкой распознавания лиц людей и питомцев при помощи ИИ, отправлением уведомлений, детектором громких звуков, панорамным режимом наблюдения, двусторонней связью с шумоподавляющими микрофонами и динамиком, физической шторкой для конфиденциальности, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, а также слотом для карты памяти microSD. Рекомендованная цена камеры составляет 5 тысяч рублей.