Робот-пылесосы Dreame интегрированы с экосистемой Sber Smart Home

Интеграция роботов-пылесосов Dreame с экосистемой Sber Smart Home расширяет контроль пользователей над приборами. Становится возможным голосовое и дистанционное управление, а также настройка автоматизированных сценариев, в частности, плановой уборки. Владельцы получают доступ к расширенным функциям управления уборкой через устройства Sber, такие как колонки, телевизоры и медиацентры. Управление осуществляется через приложение "Салют" или веб-интерфейс. Пользователи могут запускать и приостанавливать уборку, направлять робот на док-станцию и использовать другие опции, доступность которых зависит от модели пылесоса. Просто скажите: «Салют, начни уборку!» — и пылесос начнет работать. Пользователи могут настраивать свои триггеры и имена для активации сценариев.

Роботы-пылесосы Dreame интегрируются в автоматизированные сценарии наряду с другими устройствами умного дома Sber и партнерских брендов. Например, можно создать сценарий «Пустой дом», в котором пылесос начинает уборку, а кондиционер и освещение отключаются при покидании дома, что значительно облегчает повседневную жизнь. Это упрощает жизнь и повышает простоту использования оборудования в унифицированной системе умного дома.