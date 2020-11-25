Яндекс выпустила умную колонку Станция Макс с Алисой

Яндекс представила новую мощную умную колонку с Алисой. Колонка получила LED-дисплей, трехполосный звук благодаря динамикам суммарной мощностью 65 Вт. Новинка способна воспроизводить видео в разрешении 4К.

С подпиской Плюс Мульти с Амедиатекой, пользователь получает доступ к более чем 10 000 фильмов и сериалов в высоком качестве. Умная колонка поддерживает объемный звук по технологии Dolby Audio.

В комплект поставки входит пульт с дополнительным микрофоном. LED-дисплей отображает разного рода информацию, время, температуру, колонка также способна выразить эмоции, например может подмигнуть!

С помощью колонки можно совершать звонки и управлять устройствами умного дома. Яндекс Станция Макс с Алисой представлена в черном, белом, красном, синем цветах и доступна для предзаказа по цене 16 990 рублей.

C новой умной колонкой Яндекс Станция Макс вы получите максимум впечатлений от музыки, кино и общения с Алисой.

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