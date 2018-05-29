Яндекс запускает подписку на свои сервисы — Яндекс.Плюс

Яндекс запускает единую подписку на свои сервисы — Яндекс.Плюс. Владельцы подписки смогут пользоваться особыми условиями на всех сервисах Яндекса, участвующих в проекте. Сейчас это Музыка, Такси, Драйв, КиноПоиск, Диск и новый маркетплейс, бета-версию которого недавно запустил Яндекс.Маркет.«Аудитория наших продуктов очень разная: кто-то пользуется только Музыкой, кто-то только КиноПоиском или Такси. Подписка — это ключ ко всем возможностям экосистемы Яндекса. Мы собрали в Яндекс.Плюсе всё самое лучшее, что предлагают наши сервисы. Вы сможете не только получить больше от своих любимых продуктов, но и открыть для себя что-то новое. В будущем мы будем подключать к проекту новые сервисы, чтобы у наших подписчиков было ещё больше возможностей», — говорит руководитель Яндекс.Плюса Андрей Гевак.

Все функции Яндекс.Музыки — можно скачивать любые треки на телефон и слушать музыку в высоком качестве.

Постоянная скидка 10% от Яндекс.Такси на поездки по тарифам «Комфорт», «Комфорт+» и «Бизнес».

Бесплатная доставка при покупке товаров от 500 рублей на новом маркетплейсе Яндекс.Маркета — доступна более чем в 30 крупных городах России.

Скидка 5% на все поездки в Яндекс.Драйве и возможность бесплатно бронировать машину на более длительное время, чем обычно.

Возможность смотреть фильмы и сериалы без рекламы в десктопной версии КиноПоиска.

Дополнительные 10 гигабайт на Яндекс.Диске.

Подписка позволяет без ограничений слушать музыку, смотреть кино без рекламы, получать скидки на такси и каршеринг и пользоваться другими расширенными возможностями экосистемы Яндекса. В подписку Яндекс.Плюс входят:Оформить подписку можно уже сейчас — она будет действовать на территории России. Первые 90 дней подписка будет бесплатной, потом стоимость составит 169 рублей в месяц. Яндекс.Плюс получат все, кто сейчас подписан на Яндекс.Музыку. Кроме того, годовая подписка будет у каждого покупателя Яндекс.Станции — домашней мультимедиа-платформы с голосовым помощником Алисой. Продажи новой платформы стартуют этим летом.