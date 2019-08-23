Jonsbo A4 для фанатов компактных корпусов

2019-08-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - Jonsbo A4; [55]
В последнее время производители игровых корпусов для компьютеров стали все больше и больше ударятся в сторону действительно громадных решений. Это не очень удобно на самом деле, так как разместить на столе громадный корпус не каждому под силу, плюс вы не всегда можете поставить такую штуку на пол, так как занимает тьму места и постоянно ударяешься ногой об компьютер. С новинкой Jonsbo A4 таких проблем не будет, так как продукт очень компактный, стильный и позволяет при этом собрать достойный ПК для игр или работы. Его можно легко разместить на вашем столе, внутри стоит весьма крутая видеокарта, ведь влезает что-угодно до 32 сантиметров, плюс есть место для накопителей и прочих радостей. В целом, это крутой продукт на широкого пользователя.


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