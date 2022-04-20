К концу 2022 года в некоторых играх для PlayStation может появиться внутриигровая реклама

В отчете Business Insider говорится, что Sony может разместить рекламу в некоторых своих играх для PlayStation. Sony хочет открыть новые возможности монетизации для разработчиков, которые делают больше бесплатных игр, позволяя им размещать рекламу, которую затем можно просматривать для получения внутриигровых вознаграждений, таких как валюта или косметика. Концепция вознаграждения пользователей за взаимодействие с рекламными объявлениями далеко не нова и уже довольно давно является обычной практикой в ​​играх для Android и iOS.

В отчете добавляется, что Sony планирует запустить внутриигровую рекламу на PlayStation к концу 2022 года, хотя в нем не упоминается, будут ли они ограничены бесплатными играми. Это решение, скорее всего, останется за разработчиком, особенно в случае офлайн-игр, основанных на сюжете. Одной из таких игр, которая приходит на ум, является Death Stranding , которая не очень тонко говорила о своем партнерстве с Monster Energy. Однако все рекламные материалы, похоже, были вырезаны из режиссерской версии игры.
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