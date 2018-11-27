К мини-ПК Shuttle XPC Slim DH370 можно подключить три дисплея 4K

Компания Shuttle пополнила ассортимент неттопов моделью XPC Slim DH370, главной особенностью которого является возможность подключить три 4K-дисплея одновременно. Новинка оснащается процессорами Intel Coffee Lake-S Core i3, i5, i7, Pemtium или Celeron с TDP до 65 Вт, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 (в двух слотах SODIMM), одним 2,5 дюймовым накопителем с интерфейсом SATA 6 Гбит/с, двумя слотами M.2, интерфейсом HDMI 2.0a, двумя DisplayPort, четырьмя портами USB 3.1 Gen 2, четырьмя USB 3.1 Gen 1, двумя сетевыми портами Gigabit Ethernet с поддержкой агрегации, двумя последовательными портами и слотом SD. По словам производителя, новинка отлично подойдет для использования в торговле, образовательных учреждениях и для систем отображения информации о полетах.