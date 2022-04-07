К платформе умного дома Sber теперь можно подключать проводные системы умного дома, в том числе DIY

К платформе умного дома Sber теперь можно подключать устройства на базе протокола MQTT, а значит, возможной становится интеграция через проводную систему, не требующую наличия API подключающейся компании в облаке. Поддерживаются как проводные подключения от специализированных компаний — интеграторов, так и системы умного дома, созданные самостоятельно (DIY). Первыми умный дом Sber поддержал контроллеры проводных умных домов LogicMaсhine и Wiren Board.

Решение было разработано при участии СберМобайл: в частности, были подобраны контроллеры автоматизации, разработана типовая структура данных и методы дальнейшего развития решения.

Для подключения устройств понадобится только смартфон с установленным приложением Салют от Сбера и одноразовый код, который нужно запросить у интегратора.

Устройства проводных умных домов появятся в приложении Салют, так же как и собственные устройства Sber или партнёрские. На данный момент платформа поддерживает световые решения, розетки, реле, кондиционеры и датчики, позволяя не только управлять всеми возможностями умного дома голосом при помощи виртуальных ассистентов Салют, но и создавать сценарии работы устройств. Так, например, можно настроить расписание включения и выключения тех или иных приборов, а также создавать голосовые команды для различных наборов действий, например, «Салют, пора спать», по которой свет во всей квартире выключится, а в спальне станет менее ярким и полностью отключится через 40 минут.

Для добавления проводных устройств DIY — умных домов потребуется настроить подключение к облаку контроллера в соответствии с документацией платформы Sber. Сторонними устройствами можно управлять так же, как и устройствами Sber: достаточно попросить ассистентов Салют голосом, если у пользователя есть устройства с ними — например, умная медиаколонка SberBox Time или умный ТВ-медиацентр с камерой SberBox Top. Команду можно отдать и через приложение Салют — голосом или через тач-интерфейс. Для управления сторонними устройствами можно использовать те же команды, которые используете для управления устройствами Sber.