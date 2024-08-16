К релизу готовится новая веб-камера Insta360 Link 2

В 2022 году достаточно известная на текущий момент компания Insta360 официально представила передовую веб-камеру под названием Link с возможностью панорамной записи, наклона и масштабирования изображения, а также функцией отслеживания пользователя в кадре. Это позволяло свободно перемещаться по комнате, оставаясь в кадре, что в определённых сценариях было очень полезно. И, похоже, что совсем скоро выйдет новая версия этой камеры, которая значительно улучшит оригинальное устройство по множеству параметров. Благодаря инсайдерам в сети уже появилась фотография камеры Insta360 Link 2 — судя по этим данным, моторизованный механизм для панорамных кадров и наклона исчез.

Это делает устройство более компактным, но нивелирует редкую функцию стабилизации изображения, которая во многом была отличительной чертой первой модели. Возможно, Link 2 сможет отслеживать объекты с помощью камеры со стабилизацией, которая может наклонять объектив для слежения за движущимся объектом, но это сложно определить по статическим изображениям. Либо же производитель может задействовать какие-то новые ИИ-технологии, что тоже вполне возможно с учётом современных трендов. Кроме того, как и её предшественница, веб-камера Insta360 Link 2 оснащена сенсором на 1/2" и объективом с диафрагмой f/1.8. Камера сможет снимать видео в 4K и, судя по маркировке под объективом, будет использовать ИИ для отслеживания человека в кадре, но, конечно, это может быть маркетинговой хитростью.
Камеру Canon EOS R1 показали на первых фото …
В сети появились первые фотографии топовой беззеркальной камеры Canon EOS R1, разработка которой был подт…
Компактную камеру Leica D-Lux 8 оценили в 1590 евро …
Компания Leica пополнила ассортимент компактных камер моделью Leica D-Lux 8, которая основана на 21-Мп ма…
Фотокамера Sony A7 V получит новый экран …
В сети появились первые подробности о полнокадровой беззеркальной фотокамере Sony A7 V, которая придет на…
Представлен объектив Nikkor Z 35mm F/1.4…
Компания Nikon пополнила ассортимент объективов для своих полнокадровых беззеркальных камер моделью Nikko…
Представлена фотокамера Canon EOS R5 Mark II…
Компания Canon пополнила ассортимент профессиональных беззеркальных камер моделью EOS R5 Mark II, которая…
Представлен стабилизатор для смартфонов Zhiyun Smooth 5S AI…
Компания Zhiyun пополнила ассортимент стабилизаторов для смартфонов моделью Smooth 5S AI, которая поддерж…
Флагманскую фотокамеру Canon EOS R1 оценили в $6300…
Компания Canon пополнила ассортимент беззеркальных камер моделью EOS R1, которая получила полнокадровую 2…
Представлен объектив 7Artisans 85mm F/1.8 …
Китайская компания 7Artisans пополнила ассортимент объективов моделью 7Artisans 85mm F/1.8, которая предн…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor