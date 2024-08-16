К релизу готовится новая веб-камера Insta360 Link 2

Это делает устройство более компактным, но нивелирует редкую функцию стабилизации изображения, которая во многом была отличительной чертой первой модели. Возможно, Link 2 сможет отслеживать объекты с помощью камеры со стабилизацией, которая может наклонять объектив для слежения за движущимся объектом, но это сложно определить по статическим изображениям. Либо же производитель может задействовать какие-то новые ИИ-технологии, что тоже вполне возможно с учётом современных трендов. Кроме того, как и её предшественница, веб-камера Insta360 Link 2 оснащена сенсором на 1/2" и объективом с диафрагмой f/1.8. Камера сможет снимать видео в 4K и, судя по маркировке под объективом, будет использовать ИИ для отслеживания человека в кадре, но, конечно, это может быть маркетинговой хитростью.