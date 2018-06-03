Как снизить расходы на топливо?

2018-06-03, Автор - Айдар Ибрагимов; [99]

Постоянный рост цен на бензин и дизельное топливо заставляет задумываться о методах экономии как частных автомобилистов, так и коммерческие транспортные компании. Так как расходы на топливо всегда включаются в конечную стоимость товаров и услуг - снижение расходов на топливо позволяет увеличить рентабельность бизнеса и удержать цены от очередного повышения. В данной заметке мы предлагаем варианты снижения расходов на топливо.

Во-первых, всем автолюбителям и коммерческим организациям пора привыкать к топливым картам, которые активно используются в Европе. В Нидерландах популярны топливные карты FLEETCOR, купив которую вы можете заправляться на всей территории Голландии и в других странах Европейского Союза. Аналогичные топливные карты имеют ограниченное распространение и в нашей стране, хотя большинство автозаправочных станций в нашей стране сетевые и могут позволить себе начать продавать топливные карты. В Европе топливные карты бывают двух видов. Одни предоплаченные по объему топлива, другие просто для передачи средств на оплату топлива. В первом случае при очередном снижении цены на бензин, дизельное топливо вы можете зафиксировать для себя цену сразу оплатив необходимое количество топлива на топливной карте. Во втором случае вы будете получать определенную скидку при каждой заправке.

Во-вторых, имеет смысл задуматься о смене автомобиля на более современный. Современные немецкие автомобили оснащаются достаточно экономичными турбированными бензиновыми и дизельными двигателями, которые при правильной эксплуатации легко проезжают те самые пресловутые 100 000 километров. Многие немецкие автомобили с экономичными двигателями 1.4 TSI/TFSI и 2.0 TDI стоят сопоставимо с корейскими, японскими автомобилями с двигателями экономичность которых застряла в 90-х годах прошлого века. Сколько бы не ругали немецкие современные двигатели - свои 100 тысяч километров они обязательно проедут без серьезной поломки, а больше в условиях региональных городов страны многие и не ездят - успевают сменить автомобиль. В дальнейшем приоритет вполне ожидаемо сместится в сторону гибридрых автомобилей или машин, оснащенных электродвигателями. Пока же автолюбители могут воспользоваться простыми хитростями по экономии расхода топлива и пользоваться топливными картами, снижая стоимость покупаемого топлива. А как вы решаете вопрос расходов на бензин своего автомобиля?


Комментарии:
Как снизить расходы на топливо?...
Как снизить расходы на топливо?Постоянный рост цен на бензин и дизельное топливо заставляет задумываться о методах экономии как частн...
Обзор Marvo Scorpion G909H. Недорогая иг...
Обзор Marvo Scorpion G909H. Недорогая игСовременные игры уже не те, что раньше, и теперь, чтобы действительно наслаждаться всем процессом не дост...
Смартфон Motorola One Power получит 6 ГБ...
Смартфон Motorola One Power получит 6 ГБПару дней назад в сети появился рендер смартфона Motorola One Power, а уже сегодня сетевые источники разд...
Ноутбук Honor MagicBook теперь и на проц...
Ноутбук Honor MagicBook теперь и на процСпустя всего полтора месяца после выхода ноутбука Honor MagicBook компания Huawei представила версию устр...
Представлены 27-дюймовые мониторы NEC Mu...
Представлены 27-дюймовые мониторы NEC MuКомпания NEC представила мониторы MultiSync E271N и MultiSync EA271F, которые получили 27-дюймовые AH-IPS...
Обзор русского видеорегистратора AdvoCam...
Обзор русского видеорегистратора AdvoCamРоссийский бренд AdvoCam на протяжении последних нескольких лет радовал нас бюджетными регистраторами. И ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Marvo Scorpion G909H. Недорогая игровая мышь с подсветкойОбзор Marvo Scorpion G909H. Недорогая игровая мышь с подсветкой
Обзор ORICO CSE 6U. Сетевое зарядное устройствоОбзор ORICO CSE 6U. Сетевое зарядное устройство
Обзор Crown CMGH-102T. Отличное решение для геймераОбзор Crown CMGH-102T. Отличное решение для геймера
Обзор MARVO KM-900W. Игровой набор из беспроводной клавиатуры и мышкиОбзор MARVO KM-900W. Игровой набор из беспроводной клавиатуры и мышки
Обзор Acer Aspire Z24-880. Моноблок для офиса и домаОбзор Acer Aspire Z24-880. Моноблок для офиса и дома
Предварительный обзор Panasonic Toughboo...
Предварительный обзор Panasonic ToughbooВ последнее время вышло достаточно много интересных смартфонов, но большинство из них не подходят для пут...
В России стартовало производство нового ...
В России стартовало производство нового Компания Ford Sollers сообщает об официальном старте серийного производства нового Ford EcoSport в России...
Предварительный обзор Vernee V2 Pro. Шик...
Предварительный обзор Vernee V2 Pro. ШикВ последнее время производители мобильных телефонов с известными именами стали просить за свои устройства...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 8. Как н...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 8. Как нМы долго ожидали релиза данного смартфона и пришло время посмотреть на то, что нам показала компания Xiao...
Обзор Dungeon Rushers: Crawler RPG. Душе...
Обзор Dungeon Rushers: Crawler RPG. ДушеУже на момент загрузки данной игры я понял, что это будет что-то предельно шикарное. Знаете, бывает такая...
Предварительный обзор HTC U12+. Практиче...
Предварительный обзор HTC U12+. ПрактичеОфициально представлен новый смартфон HTC U12+, который при всех своих крутых характеристиках и возможнос...
Обзор Camera FV-5. Лучшая камера для сма...
Обзор Camera FV-5. Лучшая камера для смаКогда я только услышал о данном приложении от своего знакомого, то не поверил. Он мне с уверенностью в ли...
Предварительный обзор Samsung Galaxy J4 ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy J4 Смартфоны среднего класса всегда привлекают пользователей даже больше, чем флагманы. Причина довольно про...
Обзор Kundge.me. Учим английский с умом...
Обзор Kundge.me. Учим английский с умомВ последнее время изучать английский язык стало намного проще и интереснее — очень много разнообразных пр...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S L...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S LМногие большие компании понимают, что делать смартфоны нового формата дорого и рискованно — та же Samsung...
Обзор Creepy Road. Шикарная инди-игра...
Обзор Creepy Road. Шикарная инди-играМне очень нравятся игры вроде Creepy Road, так что ничего плохого сегодня в обзоре точно не будет. Может ...
Предварительный обзор Acer Predator X27....
Предварительный обзор Acer Predator X27.Игровые мониторы перестали быть чем-то невероятным — сейчас каждый второй пользователь может купить себе ...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor