Как снизить расходы на топливо?...

Постоянный рост цен на бензин и дизельное топливо заставляет задумываться о методах экономии как частных автомобилистов, так и коммерческие транспортные компании. Так как расходы на топливо всегда включаются в конечную стоимость товаров и услуг - снижение расходов на топливо позволяет увеличить рентабельность бизнеса и удержать цены от очередного повышения. В данной заметке мы предлагаем варианты снижения расходов на топливо.

Во-первых, всем автолюбителям и коммерческим организациям пора привыкать к топливым картам, которые активно используются в Европе. В Нидерландах популярны топливные карты FLEETCOR , купив которую вы можете заправляться на всей территории Голландии и в других странах Европейского Союза. Аналогичные топливные карты имеют ограниченное распространение и в нашей стране, хотя большинство автозаправочных станций в нашей стране сетевые и могут позволить себе начать продавать топливные карты. В Европе топливные карты бывают двух видов. Одни предоплаченные по объему топлива, другие просто для передачи средств на оплату топлива. В первом случае при очередном снижении цены на бензин, дизельное топливо вы можете зафиксировать для себя цену сразу оплатив необходимое количество топлива на топливной карте. Во втором случае вы будете получать определенную скидку при каждой заправке.

Во-вторых, имеет смысл задуматься о смене автомобиля на более современный. Современные немецкие автомобили оснащаются достаточно экономичными турбированными бензиновыми и дизельными двигателями, которые при правильной эксплуатации легко проезжают те самые пресловутые 100 000 километров. Многие немецкие автомобили с экономичными двигателями 1.4 TSI/TFSI и 2.0 TDI стоят сопоставимо с корейскими, японскими автомобилями с двигателями экономичность которых застряла в 90-х годах прошлого века. Сколько бы не ругали немецкие современные двигатели - свои 100 тысяч километров они обязательно проедут без серьезной поломки, а больше в условиях региональных городов страны многие и не ездят - успевают сменить автомобиль. В дальнейшем приоритет вполне ожидаемо сместится в сторону гибридрых автомобилей или машин, оснащенных электродвигателями. Пока же автолюбители могут воспользоваться простыми хитростями по экономии расхода топлива и пользоваться топливными картами, снижая стоимость покупаемого топлива. А как вы решаете вопрос расходов на бензин своего автомобиля?