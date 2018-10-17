Как выбрать электрообогреватель

Наступление холодного времени года делает вопрос покупки обогревателя весьма актуальным. Несмотря на то, что по сей день существуют агрегаты, вырабатывающие тепло посредством жидкого топлива и газа, в этом материале мы рассмотрим технику, работающую исключительно на электроэнергии. Ведь именно такие устройства ассоциируются у нас с бытовыми.

Виды и отличия электрообогревателей

Между собой данная техника отличается, в первую очередь, способом передачи тепла:

инфракрасное излучение;

конвекционное распространение тепла;

подача теплого воздуха.

Каждый из перечисленных способов имеет недостатки и преимущества.

Инфракрасное тепло

Главное отличие подобных устройств состоит в нагреве не самого воздушного пространства помещения, а непосредственно предметов, расположенных в области их действия. Подобные аппараты идеальны для точечного или зонального обогрева, когда нагрев всего помещения не нужен. Из прочих достоинств, которыми обладает инфракрасный обогреватель, назовем:

долговечность и экономичность;

бесшумность в работе;

компенсирует недостаток солнца, предотвращает заболевания ОРВИ и пр.

Из минусов можно лишь отметить возможный перегрев при длительном использовании и отсутствие достаточного числа режимов работы.

Масляные радиаторы

На данный момент являются самыми востребованными, так как не лишают воздух необходимой влажности, эффективны и оснащаются несколькими режимами работы. А еще, такая техника предельно безопасна и может работать на протяжении многих часов. Что касается недостатков, то назовем невозможность эксплуатации в условиях высокой влажности, сравнительно медленный нагрев воздуха. Но зато они компактные и мобильные.

Конвекторы

Могут быть даже основным средством обогрева помещений, по аналогии с централизованной системой отопления. В случае применения конвекторов с керамикой, высушивание воздуха исключено. Кроме того, они сравнительно недороги и выгодны в использовании, за счет невысокой потребляемости электроэнергии. Выпускаются настенные и напольные. Вторые – чаще всего представляют собой стационарную систему обогрева. Недостаток фактически один: в случае отсутствия вентилятора, нагрев производится очень размеренно.

Мы не рассмотрели еще варианты обогрева помещений, которые можно выполнять при помощи тепловентиляторов и кондиционеров с тепловым режимом. Это отдельная история. Что касается тепловентиляторов, то это самый недорогой и компактный способ получить тепло в самое короткое время. Но они не отличаются высоким КПД и качеством получаемого воздуха.