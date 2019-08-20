Как выбрать холодильник? Несколько важных критериев

Вряд ли кому-то приходило в голову, но холодильник – самый главный бытовой прибор. А все потому, что именно он первым появляется в квартире. Перед покупкой столь важной вещи стоит подготовиться. Сегодня мы разберем самые главные критерии при выборе холодильника.

Размеры

Первым делом стоит вооружиться рулеткой и измерить место для будущего прибора. Выделяют одно-, двух- и многокамерные холодильники. В первых предусмотрена только холодильная камера. Их габариты обычно равны 150:60:60 см. Самыми популярными являются двухкамерные модели. Они бывают с верхней морозильной камерой, с нижней морозилкой, French Door с широкой морозильной камерой снизу и двустворчатой холодильной камерой сверху, а также Side-by-Side, где холодильная камера и морозилка расположены бок о бок.

Объём

Очень важным параметром является полезный объем. Вот как этот критерий классифицируют специалисты: холодильник с объемом до 250 литров подойдет для одного-двух человек, 250-300 литров – для семьи из трех человек,300-350 литров – для 4-5 человек, более 500 литров – для особых случаев. Отметим, что обычно 2/3 общего объема занимает холодильная камера.

Разморозка

Большинство современных холодильников имеют капельную систему разморозки или систему No Frost. В первом случае холодильник LG следует размораживать и мыть раз в полгода. Во втором случае регулярная разморозка холодильника не нужна. Full No Frost обозначает, что система без инея применяется на обе камеры. Минусом данной системы являются большие размеры вентилятора и шум его работы.

Климатический класс

Всего предусматривают четыре класса, самым популярным из которых является N (температура от +16 °С до +32 °С. Есть класс SN (от +10 °С до +32 °С), когда холодильник расположен в прохладном месте, ST – для жарких помещений и Т для очень жарких мест.

Компрессоры

Существуют абсорбционные, термоэлектрические и компрессорные системы охлаждения. Первые почти не шумят, но потребляют много энергии. Большинство холодильников однокомпрессорные – в них нельзя отключать камеры по отдельности. Зато этой возможностью могут похвастаться дорогие холодильники. Сами компрессоры делятся на линейные (они включаются и выключаются) и инверторные. Последние отличаются постоянной работой, низким уровнем шума и пониженным энергопотреблением.

В ближайшее время мы изучим этот вопрос детальней. Также будет интересно обсудить его с вами в комментариях.