Как выбрать оперативную память

Выбор оперативной памяти — достаточно важный момент, хотя многие ему совершенно не уделяют внимания. Конечно, оперативная память не такая важная, как процессор, видеокарта или материнская плата, но забывать вовсе о ней тоже не стоит. Стоит понимать, что для работы компьютера, стабильной имеется ввиду, достаточно самого минимального объема ОЗУ. Больше объем нужен только для каких-то целей — запуска игр, программ и так далее. Однако, прежде чем определиться с объемом, давайте посмотрим на тип памяти, который подходит под вашу материнскую плату.

Сейчас на рынке самой популярной памятью является DDR4. Это самый распространенный формат, который пользуется громадным спросом, так как все новые платы построены именно на этой памяти. Еще года два назад можно было думать о том, брать ли DDR3 или DDR4, но сейчас при сборке компьютера вы всегда будете покупать четвертое поколение. С другой стороны, если у вас уже ест материнская плата и она относится к более старшим поколениям, то просто купите к ней ОЗУ пару планок и все будет отлично. Сейчас DDR3 стоит достаточно дешево и добавить 4-8 гигабайт ОЗУ будет вовсе не проблемой. Так что первым пунктом выбора памяти будет подбор типа — изучите описание своей материнской платы, чтобы потом взять нужное поколение. Вы удивитесь, но многие пользователи вообще не знают что это такое и зачем оно нужно.

Когда тип памяти выбран, стоит взять листик бумаги и записать какие цели вы перед собой ставите в сборке компьютера. То есть, чем вы потом с этой машиной собираетесь заниматься. Если вы планируете собрать бюджетный игровой компьютер и играть в Dota 2 и CS GO, плюс фильмы и интернет, конечно же, то я советую вам покупать планку на 8 гигабайт. Конечно, здесь и 4 гигабайта хватит, но брать планку на 8 Гб немного выгоднее, плюс четырех гигабайт со временем станет мало, либо вы будете упираться в играх в этот параметр. Оптимальный вариант для МОБА-игр и казуального использования компьютера — 8 гигабайт.

Если вы хотите играть в топовые новинки на игровом рынке, у вас мощный процессор и видеокарта нового поколения, то нужно замахнуться на 16 гигабайт ОЗУ. Как бы не рекламировали свою память производители, на данный момент компьютерным играм 16 Гб ОЗУ хватает с запасом на все современные игровые проекты самого высокого класса. Даже более того, все сборщики компьютеров, как игровых, так и не очень, рекомендуют именно этот объем — он позволит вам спокойно заниматься своими делами без оглядки на оперативную память. И, конечно же, когда игры станут требовать больше ОЗУ, у вас уже будет заранее подготовленный запас. Так что для игр ААА-уровня советую брать 16 гигабайт. Можно больше, но никак не меньше.

Далее, у нас идут пользователи с рабочими задачами — обработкой фото и видео, работой с какими-то специфическим контентом. Здесь объем памяти чем больше, тем лучше. Например, если вы собрали компьютер на Z370-чипсете, а это сейчас весьма популярные варианты у блогеров, ведь можно и играть, и монтировать видео, то у вас максимальный объем памяти составляет 64 гигабайт. Память разбиваем на четыре слота и получаем по 16 гигабайт в слот. Некоторые производители выпускают прямо наборы — 32 гигабайт (4 по 8 Гб), 64 (4 по 16 Гб), 128 (8 по 16 Гб). Если вы решили заполнить все слоты оперативной памяти и получить 32 или 64 гигабайта для комфортной работы с видео или фото, то обязательно покупайте именно наборы памяти. Там каждая планка из одной партии, они все проходят тесты и в итоге выдают максимальную производительность при работе в четырёх каналах, что очень важно.

Смотреть в сторону крутых характеристик памяти можно, но это чисто маркетинг. Дело в том, что, как показали тесты, от частоты оперативной памяти производительность в играх не вырастает вообще. К примеру, память с частотой 2600 МГц выдает в играх 80-90 кадров, а память с частотой 4000 МГц выдает 81-92 кадра. Данную разницу можно списать на погрешность, так как это не тот скачок производительности, на который рассчитывает пользователь. Помимо этого, практически у всей новой памяти CL составляет 16 единиц, частоты от 2600 до 3000 являются стандартным показателем. Может в каких-то специфических программах частота ОЗУ и даст прирост значительный, но мы пока что такого не заметили. С другой стороны, если у вас есть бюджет неограниченный, то спокойно покупайте типовую память с лучшими характеристиками и спите спокойно. Всем остальным советуют на этот счет не сильно морочить себе голову, особой разницы не заметите.

Развитие рынка компьютерных комплектующих постоянно поражает не только обычных пользователей, но и опытных журналистов. Еще года три назад все обсуждали надобность радиаторов на оперативной памяти, а сейчас найти на рынке планку без такого радиатора очень даже непростая задача. Однако, вопрос остался — нужно ли покупать оперативную память с радиаторами для охлаждения. Ответ прежний — нет, не нужно. Оперативная память не нагревается до такой степени, чтобы ее нужно было хоть как-то охлаждать. Например, DDR4 при разгоне может нагреться до 34-36 градусов. Это температура человеческого тела. Учитывая хотя бы какой-то воздушный поток в корпусе, температура выше не поднимется и останется на адекватном уровне.

Зачем же тогда производители ставят радиаторы разной интересной формы на свои планки памяти? Маркетинг и эстетика. Сегодня компьютеры перестали быть просто коробками, откуда идет картинка на экран. Каждый второй пользователь хочет купить красивые комплектующие, поставить компьютер себе на стол и смотреть как там все классно организовано. Без радиаторов оперативная память выглядит редко и скупо, так что производители решили привлекать потенциальных покупателей таким вот образом. Не скажу, что это минус. Во-первых, внешний вид компьютера тоже очень даже важен, во-вторых, если уж компания заморочилась и сделала радиатор красивый для своей памяти, то есть надежда, что и с прочими деталями железки все хорошо.

Однако, и на простых радиаторах производители решили не останавливаться. Сейчас подсветка светодиодная устанавливается буквально везде — в клавиатуры игровые, в мышки, наушники, коврики даже, в корпуса, вентиляторы, помпы СВО, материнские платы. Почему бы не поставить подсветку и в планки оперативной памяти? Разработчики подумали, да и выпустили в свет наборы с подсветкой.

Она выглядит сногсшибательно! Массивные радиаторы, подсветка яркая, возможность синхронизировать подсветку с ASUS Aura, например. Вы можете регулировать некоторые параметры подсветки и радоваться тому, как у вас красиво все светится внутри. Да, конечно, такие планки стоят дороже, но, как я уже сказал про радиаторы, это эстетика, которая стоит денег.

Еще хотелось бы кратко рассказать про бренды. Сейчас каждый второй производитель старается выехать на каких-то фишках своих уникальных, на рекламе и так далее. Я настоятельно рекомендую вам посмотреть список обзоров оперативной памяти у нас на сайте — мы рассказываем только про хороших производителей, которые показали себя надежными и уверенными брендами. Хотя, с другой стороны, если память у вас работает и характеристики вас устраивают, то берите и не пожалеете.