Как выбрать процессор. Аналитика 2018 года

При сборке компьютера ключевыми элементами являются процессор и видеокарта, остальные детали не так виляют на производительность и итоговые возможности вашего устройства. Как выбирать видеокарту мы расскажем как-то потом, в следующих выпусках, а сегодня давайте поговорим о процессорах. Первое, над чем стоит подумать, это производитель — AMD или Intel. Да, я настоятельно советую выбрать производителя еще до того, как мы поговорим о разных задачах, которые вы перед собой ставите и все в таком духе. От производителя процессора будет зависеть подбор материнской платы, системы охлаждения, мощность блока питания и так далее.

Лично я отдаю предпочтение процессорам Intel шестого и восьмого поколения, которые стоят адекватных денег и могут удовлетворить все запросы покупателей. С AMD как-то не очень сложилось. Когда на рынок вышли Ryzen, то все трубили о падении Intel и крутых возможностях новинок, но на деле оказалось, что гнать Ryzen невозможно, что теплоотдача там громадная и стоимость, к удивлению, не сильно ниже Intel, а то и выше. Если вы планируете играть или работать с обычными редакторами фото и видео, то разницы от громадного количества потоков не заметите. Так что да, я выбираю Intel-модели в 95% случаев.Теперь давайте посмотрим на задачи, которые вы перед собой ставите. Самое простое — сборка бюджетного компьютера для игр, серфинга и просмотра интернета. Если у вас ограничен бюджет, но вы хотите себе собрать компьютер для CS GO или Dota 2, плюс планируете смотреть фильмы и сериалы, может фотографии в Photoshop немного редактировать, то я настоятельно советую вам Intel Core i3-8100 поколения Coffee Lake. Собственно, все процессоры с цифрой 8 в начале относятся к восьмому поколению процессоров Intel, так что больше повторять это не буду. Данная модель идеально подходит для бюджетного компьютера — 4 вычислительных ядра с тактовой частотой 3,6 гигагерца открывают вам дорогу в серьёзные игры, 4 потока обработки информации позволяют даже трансляции прямые запускать. Стоимость модели — 7200 рублей, шикарный ценник для таких возможностей.

Стоит понимать, что у данного поколения процессором очень низкий уровень выделения тепла. Вы можете купить процессор, поставить на него самую дешёвую систему охлаждения и он будет работать без перегрева, на очень низких температурах. Это круто, так как не нужно тратить лишние деньги на СВО и прочие штуки. Плюс к этому, у Intel Core i3-8100 действительно хватает мощности для всего, что нужно в повседневной жизни. Это базовая модель для тех, кто хочет недорогой компьютер в с видеокартой уровня GTX 1050 или даже Ti.

Конечно, помимо бюджетного гейминга в простенькие игры, некоторые пользователи хотят получать от игр максимум. В таких ситуациях приобретаются процессоры, способные раскрыть видеокарту от уровня GTX 1060 до GTX 1070, даже с приставкой Ti. Такого рода видеокарты позволяют вам играть в топовые игры ААА-класса на ультра-настройках графики. Собственно, это уже уровень серьёзного игрока, который требует от компьютера красивой картинки в FullHD на 60+ кадрах в секунду. Однако, на слабом процессоре видеокарта может не раскрыть себя — есть такой эффект «узкого горлышка бутылки», когда мощности процессора недостаточно, чтобы видеокарта была нагружена на 100%. В этой ситуации стоит посмотреть на процессоры уровня Intel Core i5-8400 и Intel Core i5-8500. Они очень слабо отличаются друг от друга как в плане мощности, так и в плане стоимости.

У младшей модели тактовая частота составляет 2,8 ГГц. При этом, имеется шесть вычислительных ядер с шестью потоками обработки информации, чего вполне достаточно для работы с видеокартами предтопового уровня. У старшей модели, из этих двух имеется ввиду, тактовая частота составляет 3,0 ГГц, остальные параметры точно такие же. При этом стоимость у них отличается буквально в 1500 рублей. Тут уже вы сами выбираете какой вариант вам больше подходит, но оба процессора смогут раскрыть видеокарту уровня GTX 1060, играть в топовые игры на максимальных настройках графики и все в таком духе. Модели шикарные — они стоят достаточно дешево, у них есть всё, что нужно игроку для ААА-проектов. С запасом на два года как минимум.Однако, помимо игр в FullHD есть ещё категория геймеров, которые хотят играть в 4К или играть в VR-игры. Для этого нужна видеокарта уровня GTX 1070 Ti или GTX 1080, да и процессор нужен помощнее. Лучшим процессором для геймера, планирующего играть в 4К на ультра-настройках является Intel Core i5-8600K. Это невероятно мощное решение, которое можно разгонять и получать еще больше возможностей в играх, трансляциях или работе с видео или фото. У данной модели шесть вычислительных ядер, что позволит вам нагрузить какую-то их часть игрой, а какую-то часть отдать под нагрузку трансляции или чего-либо еще. Стоит отметить, что у процессора в названии имеется буковка К, это говорит о возможностях разгона по множителю. Благо, на рынке имеется десяток материнских плат на чипсете Z370, которые дадут вам возможность разгона.

На данный момент энтузиасты говорят о том, что Intel Core i5-8600K можно легко разгонять до 5,0 ГГц на самом обычном башенном кулере. Вполне возможно, что можно гнать и дальше, только это повысит нагрузку на процессор и тогда могут возникать синие экраны смерти, температура повышается. Лучше оставить на 5 ГГц, это оптимальный вариант и этого хватит за глаза любому. Помимо этого, модель обладает шестью потоками обработки информации, что тоже очень полезно.С другой стороны, если предыдущая панель является абсолютным идеалом для работы с играми и трансляциями, есть на рынке те, кто снимает видео из игр, монтирует это все и выкладывает в интернет. Для таких пользователей я настоятельно рекомендую смотреть на модель Intel Core i5-8700K. В плане характеристик это точна та же модель, у нее такая же частота при разгоне, чуть больше кэша, но это не главное. Главное отличие заключается в 12 потоках обработки информации. Это позволит вам монтировать видео гораздо быстрее и удобнее, будет меньше проблем с FullHD картинкой или даже 4К, сейчас некоторые и такое видео записывают.

В итоге, хотелось бы подчеркнуть, что выбирать процессор нужно именно в такой последовательности. Вы смотрите на свой бюджет и на те требования, которые должен процессор и компьютер выполнять. Если вам просто хочется вечерком с друзьями поиграть в шутеры несложные или МОБА-игры, то просто берите 8100-ю модель и будет вам счастье. Если хочется чуть больше мощности или более производительную видеокарту, то есть 8400-я и 8500-я модели, они тоже вполне справляются с нагрузкой GTX 1060 и выдают отличные показатели именно в играх. Для тех, кто хочет помимо игр еще стримить или играть в 4К, нужно посмотреть на модель 8600К, она поддается разгону и вам даже ничего изучать для этого не нужно, просто в настройках BIOS переключаете множитель.Самый последний процессор покупают уже скорее для монтажа и работы с более сложным контентом, для игр 8600К хватает за глаза и брать больше именно для развлечений не стоит. Для работы i7 подойдет лучше, плюс он тоже гонится отменно. Думаю, эта статья поможет вам разобраться в выборе модели.