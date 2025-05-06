AMD больше не сотрудничает с Samsung Foundry

Судя по информации весьма надёжных инсайдеров, у компании Samsung Foundry продолжаются трудности — по последним данным, AMD отказалась от заказов на 4-нм чипы, изначально предназначавшихся для корейского производителя, и, вероятнее всего, переключилась на TSMC. Причины пока не раскрываются, но, судя по всему, дело в недостаточной эффективности производства у Samsung и более привлекательных условиях со стороны TSMC. Стоит напомнить, что компания AMD ранее активно взаимодействовала с Samsung по техпроцессу SF4X — речь шла не только о серверных чипах EPYC, но и о APU Ryzen и видеокартах Radeon. Двойной подход к поставкам, казавшийся стратегическим успехом, теперь, похоже, теряет актуальность.

Пока неясно, идёт ли речь исключительно об отказе от SF4X для серверных решений или об отмене всего партнёрства — но, в любом случае, интерес AMD к производству на мощностях Samsung заметно ослаб. Тем временем фабрика TSMC в Аризоне (США) уже начала массовое производство по 4-нм техпроцессу, и именно туда, по слухам, переориентируется AMD. Компания уже оформила заказы на свои будущие серверные процессоры Venice, которые будут использовать 2-нм техпроцесс, а также готовит к выпуску Ryzen 9000 для массового рынка. AMD также получила эксклюзивный доступ к 2-нм узлу TSMC, что свидетельствует о серьёзном укреплении их партнёрства. Однако для самой Samsung это огромный удар на самом деле, потому что компания потеряла ещё одного довольно крупного клиента.
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