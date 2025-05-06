AMD больше не сотрудничает с Samsung Foundry

Пока неясно, идёт ли речь исключительно об отказе от SF4X для серверных решений или об отмене всего партнёрства — но, в любом случае, интерес AMD к производству на мощностях Samsung заметно ослаб. Тем временем фабрика TSMC в Аризоне (США) уже начала массовое производство по 4-нм техпроцессу, и именно туда, по слухам, переориентируется AMD. Компания уже оформила заказы на свои будущие серверные процессоры Venice, которые будут использовать 2-нм техпроцесс, а также готовит к выпуску Ryzen 9000 для массового рынка. AMD также получила эксклюзивный доступ к 2-нм узлу TSMC, что свидетельствует о серьёзном укреплении их партнёрства. Однако для самой Samsung это огромный удар на самом деле, потому что компания потеряла ещё одного довольно крупного клиента.