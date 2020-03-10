Как выбрать стиральную машину автомат по цене и качеству - советы экспертов

Выбрать стиральную машину не составит труда, если предварительно изучить все основные параметры и особенности разнообразных моделей. Необходимо также заранее определить место под установку машины в квартире.

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Тип и размер стиральной машины

Прежде всего, определяются с размером машины и типом загрузки белья: фронтальным или вертикальным. Эти параметры нужно учитывать, выбирая место в помещении, где будет устанавливаться и подключаться модель.

Кто-то ищет встраиваемую модель, а кто-то выбирает отдельно стоящую машину.

Встраиваемые модели часто приобретаются для кухни, и они пока не так популярны, как их отдельно стоящие аналоги.

Отдельно стоящая стиральная машина подходит для установки в ванной. При небольшой площади ванной комнаты выбирают компактную модель подходящих размеров и монтируют её под раковиной.

Высота. Большинство стиральных машин имеют высоту:

От 81 до 85 сантиметров — стандартные;

65-70 сантиметров — компактные (для установки под раковиной).

У встраиваемых моделей имеются регулируемые ножки, помогающие точно разместить машину в кухонной нише.

ВНИМАНИЕ. У машины с вертикальной загрузкой к высоте модели прибавляют необходимое количество сантиметров, чтобы её крышка свободно открывалась вверх. Модель с горизонтальной загрузкой должна иметь свободное пространство перед открывающимся люком.

Глубина. Максимальный объём белья, загружаемый в машину, зависит от её глубины. Этот параметр покупатель определяет для себя заранее, исходя из возможностей размещения машины, и будущей эксплуатации (потребности в стирке).

Инверторный двигатель

Современным рынком бытовой техники предлагаются стиральные машины с инверторными двигателями.

Особенность инверторного двигателя — наличие частотного преобразователя, изменяющего скорость и частоту оборотов барабана, что преобразует постоянный ток в переменный.

Преимущества инверторного двигателя перед традиционным:

Точная работа механизма;

повышенная износостойкость в целом — в конструкции двигателя не используются щётки;

практически бесшумный ход;

КПД в среднем выше на 20%;

большая скорость при отжиме белья.

ВАЖНО. Наличие инверторного двигателя значительно увеличивает стоимость машины. Ремонт, в случае его поломки, также обойдётся недёшево.

Максимальная загрузка белья для стирки

Стиральная машина вмещает определённое количество белья для стирки, о чём уведомляет инструкция по эксплуатации. В инструкции для каждой модели есть информация о максимальной загрузке белья в барабан.

В зависимости от модели и габаритов стиральной машины, в барабан помещается от 3,5 до 10 кг сухого белья (без уплотнения).

Плюсы максимальной загрузки:

Полная загрузка барабана экономит расход моющего средства, воды и электроэнергии;

чем больше у модели однократная максимальная загрузка, тем меньше стирок выполнит машина при необходимости постирать большое количество вещей.

Недостаток максимальной загрузки

Но, чтобы так сэкономить, нужно будет продолжительное время собирать вещи для полной загрузки, сортируя их по составу тканей и цвету. Лучше уж сразу определиться с подходящим для себя объёмом максимальной загрузки.

Максимальная скорость отжима стиральной машины

У современных аппаратов максимальная скорость для барабана — 2000 оборотов в минуту. Практика показывает, что с отжимом большинства вещей справляются 800–1200 оборотов барабана в минуту.

Разные виды ткани требуют определённого отжима, подходящего только им. Необходимо обратить внимание, есть ли у выбранной модели функция регулировки максимальной скорости отжима. Наличие такой функции позволит установить программу отжима, оптимальную для разных типов белья.

Качество стирки и отжима

Качество стирки — показатель чистоты выстиранного белья, качество отжима — показатель влажности/сухости белья, прошедшего отжим.

Параметр "класс стирки" появился около 20 лет назад и был рассчитан после стирок "эталонного" грязного белья в различных стиральных машинах. Сейчас в этом параметре нет необходимости, поскольку современные машины в подавляющем большинстве относятся к высокому классу А, или А+, А++, А+++. Особой разницы между ними нет.

Характеристика класса отжима необходима для определения степени влажности или сухости выстиранного и отжатого белья.

Класс отжима и маркировка:

А (влажность менее 45%);

В (влажность от 45 до 54%);

С (влажность от 54 до 63%);

D (влажность от 63 до 72%);

Е (влажность от 72 до 81%);

F (влажность от 81 до 90%);

G (влажность более 90%).

Рынок техники для быта и дома располагает широким торговым ассортиментом стиральных моделей с данной характеристикой от А до Е. Потребителю есть из чего выбирать.

Максимальная доступная скорость отжима определяет его качество. В основном агрегаты отжимают со скоростью 800-1200 оборотов в минуту, но на практике чаще используется скорость 1000 об/мин. Верхний показатель скорости отжима означает более интенсивную нагрузку на модель (при полной загрузке барабана на 7 или 8-10 кг, например).

Класс энергопотребления и расход воды

При обозначении класса энергопотребления применяется шкала, аналогичная шкале класса отжима — от А +++ до G.

Расчёты на стирку по классам (1 килограмм белья из хлопка при температуре воды 60 °C):

Класс А — менее 0,19 кВт·ч/кг;

класс А+ — менее 0,17 кВт·ч/кг;

класс А++ — менее 0,15 кВт·ч/кг;

А+++ — менее 0,13 кВт·ч/кг.

Также даётся информация о стандартном расходе воды за одну стирку для определённой модели. Средние показатели — 36-60 литров, но для некоторых моделей может быть расход и свыше 100 литров, что значительно увеличит сумму счёта за потребление воды.

Сушка белья

Функция сушки белья в модели позволяет быстрее воспользоваться выстиранными вещами, минуя процесс их развешивания и просушивания после стирки.

Особенности модели с сушкой, заслуживающие внимания при покупке:

Количество программ сушки должно быть максимальным. Это даст возможность высушить самые разные ткани — от хлопка и шерсти, до деликатных и сложных в уходе. Максимальный объём белья, который высушит машина, всегда будет вдвое меньше максимально возможного объёма выстиранного белья. Обычные модели только высушивают бельё в течение конкретного времени, а в более совершенных и продвинутых есть функция определения влажности в баке. Она позволяет достать бельё чуть влажным, чтобы лучше его выгладить. При этом экономно расходуется электроэнергия.

Уровень шума

По данному параметру определяют, насколько подходит стиральная машина конкретному потребителю. Техника монтируется в определённом месте квартиры, и это место может быть рядом со спальней или детской. Несомненно, чем тише работает модель, тем лучше. Приемлемый уровень шума – до 55 дБ.

Дополнительные программы

Основные функции могут быть дополнены специальными:

Био-фазой — предварительным нагревом воды до 40 °C за 10-15 минут, способствующим лучшему воздействию биодобавок на органические загрязнения;

быстрой стиркой. Программа выполняется при температуре 40 °C в течение 32 или 40 минут;

дополнительным полосканием. У разных моделей функция может работать с определённым видом тканей, например, только с хлопком или синтетикой, но будет недоступна при стирке шерсти;

контролем за уровнем пены. По завершении конкретного цикла вода сливается и удаляется пена;

отложенным стартом;

ночным режимом. В нём машина не выполняет "шумных" операций — отжима после стирки, например;

предварительной стиркой или замачиванием. У многих моделей предварительная стирка выполняется в течение 35-40 минут при температуре 40 °C;

специальными программами для деликатных тканей, верхней одежды с различными наполнителями, обуви и одежды для спорта, шёлка и деликатных тканей и тому подобных.

Потребитель определяет для себя набор дополнительных функций, руководствуясь личными потребностями при стирке.

В минимальном наборе необходимы программы:

Предварительной стирки;

основной стирки;

стирки изделий из синтетических волокон;

стирки ручной;

стирки деликатных тканей;

стирки изделий из шерсти;

быстрой стирки;

возможности отключения отжима.

Набор программ, с возможностью вручную установить необходимую температуру, есть у большинства современных моделей, и он способен удовлетворить запросы большинства пользователей.

Fuzzy Logic

Речь о так называемом "интеллектуальном управлении стиркой". Функция, при помощи встроенных датчиков, способна контролировать вес, степень загрязнённости белья, жёсткость воды и тому подобные показатели.

Данные датчиков обрабатываются центральным процессором, и, по собранным данным, автоматическим управлением устанавливается время стирки, количество воды для конкретной стирки и выбирается соответственный режим.

К примеру, при помощи оптического датчика, по прозрачности воды, устанавливают степень загрязнённости белья. А характер загрязнения можно определить по тому, насколько быстро вода загрязняется микрочастицами.

Интеллектуальное управление значительно увеличивает стоимость аппарата. К тому же, некоторым потребителям просто не хочется связываться со сложными, по их мнению, "наворотами". Но большинство покупателей относится к инновациям положительно, и число проданных машин с такой функцией с каждым годом растёт.

С автоматикой можно не беспокоиться о перерасходе средств для стирки и не бояться, что машина ещё раз постирает уже чистое бельё.

Защита от протечек

Необходимая программа, помогающая обезопасить от проблем, связанных с поломкой машины и вытеканием большого объёма воды. Неприятность может произойти из-за вышедших из строя шлангов подачи и слива воды, или из-за повреждения корпуса машины.

У корпуса машины есть защищающие его поддон и поплавок: при попадании воды в поддон, поднявшийся поплавок отключает систему.

Вложенными "двойными" шлангами и электромагнитными клапанами защищаются шланги для подачи и для слива воды.

Защитная система способна помочь при проникновении воды во "внешний" шланг.

ВАЖНО. Возможна отдельная установка подобного шланга — он подходит практически всем современным моделям.

Полная защита обеспечит безаварийную работу стиральной машины и в отсутствие хозяев (поможет функция отложенного старта).

Подведение итогов

Рассмотрев основные характеристики и функции стиральных машин, легче сделать выбор, который не разочарует в дальнейшем.

Можно также воспользоваться кратким чек-листом:

В каком месте квартиры будет установлена машина?

Это определит тип загрузки, габариты и объём выбранной модели.

Какой уровень шума от машины приемлем в помещении?

Нужно учесть, что бесшумные модели стоят дороже.

Более шумная (и недорогая) машина подойдет, если в семье нет маленьких детей, и не планируются частые стирки в ночное время.

Без каких опций никак не обойтись, а какие не важны?

Обязательно наличие наиболее часто используемых функций и программ.

Какая сумма имеется для покупки этой бытовой техники?

Собранная информация и чек-лист помогут покупателю определиться с выбором и подобрать подходящую модель стиральной машины, которая прослужит много лет.

Источник информации: tekhnik.top