Какова главная проблема автоматизации торговых точек?

Современные технологии дошли до такого уровня, что готовы предложить автоматизацию торговых точек, ресторанов, магазинов, шиномонтажа, ресторана, кофейни, пиццерии, суши-бара, кальянной. Тем не менее, приходя в магазин, кофейню, пиццерию, шиномонтаж мы видим, что из всей автоматизации в них имеется компьютер, которым управляет отдельно выделенный человек. Что же является главной проблемой автоматизации в нашей стране?

Как ни странно, современная автоматизация торговой точки тормозится низким уровнем оплаты труда в стране. Большинству старых магазинов, кафейн, шиномонтажек, пиццерий проще продолжать платить заработную плату сотруднику годами, чем оплачивать покупку и установку оборудования для автоматизации. Как следствие, мы можем наблюдать автоматизацию только в новых магазинах, либо в сетях брендов, таких как IKEA, Лента, где во всех магазинах уже установлены кассы самостоятельного обслуживания. Многие интернет-магазины сетевых гигантов, таких как Adidas активно поддерживают выдачу покупок через POS-терминалы крупных сетей, тем самым поддерживая их развитие. Тем самым, Adidas стремится обеспечить себе прямой контакт с покупателем и не заставлять его сталкиваться с продавцами своих магазинов, которые могут испортить впечатление клиенту о марке и тем самым заставить отказаться его от покупки.

Следует отдать должное, что автоматизация торговой точки активно внедряется крупными сетями электроники. Ярким примером наличия работающих POS-терминалов в каждом пункте выдаче может похвастаться Ситилинк. При этом его конкурент DNS не спешит внедрять подобные технологии. В его магазинах по старинке к вам подбегает менеджер с острым желанием вам помощь потратить кровно заработанные деньги. Активные люди возраста до 40 лет выбирают покупки без участия человека через POS-терминалы самообслуживания, лица не владеющие навыками общения с техникой, как правило, выбирают помощь улыбающегося менеджера, заработная плата которого все еще ниже, чем затраты работодателя на его замену через автоматизацию торговой точки.

Тем самым, автоматизация торговых точек, внедрение роботов в магазинах тормозиться одним - низким уровнем заработных плат консультантов и работников зала. В ближайшем будущем ситуация на рынке может измениться. Нужно всегда следить за законодательными изменениями и общими тенденциями.