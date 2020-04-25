Камера Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K серьезно подешевела

Компания Blackmagic Design снизила цену на камеру Pocket Cinema Camera 6K – вместо прежних 2495 долларов её теперь можно купить за 1995 долларов. Пятьсот долларов можно назвать неплохим подспорьем для независимых кинематографистов. Напомним, что речь идет о камере с датчиком изображения формата Super 35, динамическим диапазоном в 13 ступеней, креплением для объективов EF и разрешением 6144:3456 пикселей (6K).

Камера также характеризуется возможностью записи в 6К с соотношение сторон 16:9 и частотой до 50 к/с, в разрешении 6144:2560 пикселей (2,4:1) или 5744:3024 пикселей (17:9) и с частотой 60 к/с, в разрешении 2,8К и соотношением сторон 17: 9 при 120 к/с, а также в анаморфном формате 6:5, с разрешением 3,7K (3728:3104 пикселей) и кадровой частотой 60 к/с. Также отметим диапазон светочувствительности ISO от 400 до 25600, cлоты для карт CFast и SD UHS-II, порт USB-C, возможность сохранять видео до 6K в 12-битные файлы Blackmagic RAW, полноразмерный разъем HDMI с поддержкой HDR и чистым 10-битным выходом, а также разъем mini-XLR.