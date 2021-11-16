Камера Blackmagic URSA Broadcast G2 оценена в $4 тысячи

Компания Blackmagic Design пополнила ассортимент камер моделью URSA Broadcast G2, которая предназначена для трансляций и репортажей. Новинка характеризуется сенсором разрешением 6K, двойным базовым ISO, возможностью вести запись на карты памяти SD, UHS-II или CFast 2.0, а также внешние USB-диски с форматами H.265, ProRes и Blackmagic RAW, поддержкой различных кодеков, вроде Apple ProRes 422 HQ, H.265 SDI (10-bit 4:2:2), Blackmagic RAW Constant Bitrate 3:1, Blackmagic RAW Constant Quality Q5 и других, запись в разрешении 6К (6144 x 3456) с битрейтом до 323 MB/s, сменяемым байонетным креплением (комплектное B4 и запасное крепление EF), первичным ISO 400, базовым ISO 3200, поворотным сенсорным экраном, ND-фильтрами, ИК фильтрами, интерфейсами 12G-SDI, XLR, USB-C и 4-контактным разъемом XLR. Цена камеры составляет 3995 долларов.