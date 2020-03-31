Камера Canon 90D Mark II получит матрицу на 40 Мп

Зеркальная фотокамера с APS-C матрицей Canon 90D вышла в августе прошлого года, но в сети уже появились подробности о её преемнице. Если верить источнику, Canon 90D второго поколения получит новую матрицу разрешением 40 Мп (40+MP DPAF Sensor). Также аппарату приписывают процессор нового поколения Digic 9, возможность записывать видео с разрешением 4K и частотой 60 кадров в секунду. Официальная презентация камеры ожидается в конце 2021 или начале 2022 года. Ближайший же релиз японского производителя, это беззеркальная камера Canon EOS R5, однако из-за пандемии коронавируса точная дата её презентации по-прежнему не сообщается.