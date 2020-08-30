Камера Canon EOS M7 будет записывать видео 4K/60fps

Профильное издание Photorumors сообщает о том, что компания Canon закроет линейку беззеркальных камер Canon EOS M уже в следующем году. При этом запланированная модель EOS M7 увидит свет, но, возможно, под названием M50 Mark II. Камере прочат 32 Мп датчик изображения формата APS-C, систему автофокусировки Dial Pixel AF II, матричный стабилизатор изображения, обновленный процессор изображения Digic LSI, электронный видоискатель разрешением 2,36 Мп, два слота для карт памяти SD, поддержку серийной съемки со скоростью 12 к/с и записи видео в разрешении 4К с частотой 60 кадров в секунду без дополнительного кропа или Full HD с частотой 120 к/с. Цена камеры составит около 1600 долларов.

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