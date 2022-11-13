Камера Canon EOS R1 может получить 85-Мп датчик изображения

Сетевые источники поделились подробностями о беззеркальной камере Canon EOS R1, которая еще не была представлена официально. Утверждается, что она станет следующей флагманской камерой в системе RF-mount. Устройству приписывают наличие датчика изображения разрешением 85 Мп и поддержки серийной съемки до 24 кадров в секунду в формате RAW – и это с механическим затвором! Также сообщается о широком динамическом диапазоне. Официальная презентация EOS R1 состоится в 2024 году. Предположительно, Canon представит камеру до Олимпийских игр 2024 года. До её выхода японский производитель выпустит более доступные камеры с байонетом Canon RF. Напомним, что недавно был представлен объектив Canon RF 135mm F/1.8L IS USM и полнокадровая камера Canon EOS R6 Mark II.

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