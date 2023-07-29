Камера Canon EOS R5 Mark II готова к выходу

Сетевые источники сообщают, что компания Canon уже выслала своим амбассадорам камерe EOS R5 Mark II, выход которой должен состояться в следующем году. А на 2025 года запланирован релиз Canon EOS R5C Mark II. По предварительным данным, Canon EOS R5 Mark II оснастят 45-Мп полнокадровым многослойным CMOS-сенсором BSI, системой автофокусировка второго поколения Dual Pixel CMOS AF II, пятиосевой системой стабилизации на основе сдвига матрицы (IBIS), поддержкой серийной съемки 40 к/c с электронным затвором и 12 к/с с механическим , съемкой видео в 8K 60 к/с RAW и 4K 120 к/с 10 бит на карту-памяти, 2-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем с разрешением 4.2 Мп, ЭВИ с кадровой частотой 120 Гц, поддержкой проводной локальной сети и Wi-Fi 5 ГГц.

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