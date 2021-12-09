Камера Canon EOS R5 получила обновление

Компания Canon выпустила обновление для своей полнокадровой беззеркальной камеры Canon EOS R5, которое исправляет ошибки и несет новые функции. Прошивка 1.5.0 решает проблему с появлением шума по краям ярких объектов при записи в режиме Canon Log, увеличивает эффективность отслеживания головы человека с надетым шлемом или защитными очками, улучшает работу автофокусировки по глазам при падающей на лицо тени или волосам, добавляет функцию обнаружения торса человека с его непрерывным отслеживанием, а также привносит множество других нововведений и улучшений. Напомним, что Canon EOS R5 оценена в России в 373 тысячи рублей. В следующем году японскому производителю приписывают намерение выпустить камеру Canon EOS R5c с улучшенными видеовозможностями.