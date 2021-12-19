Камера Canon EOS R5c получит 45-Мп сенсор

Сетевые источники поделились новыми подробностями о полнокадровой беззеркальной фотокамере Canon EOS R5c, официальный релиз которой ожидается в первом квартале 2022 года. Итак, камере приписывают сенсор разрешением 45 Мп и процессор Digic X, как в EOS R5, поддержку профиля Canon Log 3 и, возможно, поддержку Canon Log 2, возможность записывать видео в разрешении 8К при 30 к/с без ограничения по времени в Cinema RAW Light, XF-AVC и MP4, многофункциональный горячий башмак как в старшей модели EOS R3, активную систему охлаждения, полноразмерный интерфейс HDMI, а также цену «значительно ниже, чем у Canon Cinema EOS C70». Последняя, напомним, оценена в 5500 долларов.

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