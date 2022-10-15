Камера Canon EOS R6 Mark II получит 24-Мп матрицу

Сетевые источники раскрыли первые подробности о полнокадровой беззеркальной камере Canon EOS R6 Mark II, которая еще не был представлена официально. Итак, камере прочат наличие CMOS-сенсора разрешением 24 Мп (не та же 24-Мп матрица, что в Canon EOS R3), 5-ти осевой матричной стабилизации (IBIS), поддержки серийной съёмки со скоростью до 12 к/c, записи видео в разрешении 4K при 30 к/с и 4K при 60к/с кроп-фактором 1.1x, профиля Canon Log 3/HDR PQ, автофокусировки Dual Pixel CMOS, двух слотов для карт памяти SD/SDHC и дизайна в духе Canon EOS R6. Официальная презентация Canon EOS R6 Mark II ожидается до конца года.