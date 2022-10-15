Камера Canon EOS R6 Mark II получит 24-Мп матрицу

Сетевые источники раскрыли первые подробности о полнокадровой беззеркальной камере Canon EOS R6 Mark II, которая еще не был представлена официально. Итак, камере прочат наличие CMOS-сенсора разрешением 24 Мп (не та же 24-Мп матрица, что в Canon EOS R3), 5-ти осевой матричной стабилизации (IBIS), поддержки серийной съёмки со скоростью до 12 к/c, записи видео в разрешении 4K при 30 к/с и 4K при 60к/с кроп-фактором 1.1x, профиля Canon Log 3/HDR PQ, автофокусировки Dual Pixel CMOS, двух слотов для карт памяти SD/SDHC и дизайна в духе Canon EOS R6. Официальная презентация Canon EOS R6 Mark II ожидается до конца года.

Лимитированная камера Leica Q2 «Dawn» оценена в $5995…
Компания Leica пополнила ассортимент камер моделью Leica Q2 «Dawn», созданной вместе с певцом Seal. Новин…
Nikon и Panasonic прекращают выпуск компактных цифровых каме…
Компании Nikon и Panasonic объявили о прекращении выпуска недорогих компактных цифровых камер и намерены …
Камера для видеоблогеров Sony ZV-1F оценена в $500…
Компания Sony пополнила ассортимент беззеркальных камер моделью ZV-1F, которая предназначена для видеобло…
Представлена компактная камера Panasonic TZ202D…
Компания Panasonic пополнила ассортимент компактных беззеркальных камер моделью Panasonic Lumix DC-TZ202D…
Объектив TTartisan 50mm F/2 оценен в 70 долларов…
Китайская компания TTartisan пополнила ассортимент мануальных объективов моделью TTartisan 50mm F/2 для б…
Представлена камера Leica D-Lux 7 A Bathing Ape x Stash…
Компания Leica выпустила специальную версию камеры D-Lux 7 "A Bathing Ape x Stash". В разработке принял у…
Представлен анаморфотный кинообъектив Sirui 100mm T2.9 1.6х…
Компания Sirui пополнила ассортимент анаморфотных кинообъективов моделями Sirui 35mm и 100mm T2.9 1.6х, а…
Камера Sony A7R V будет записывать видео в 8К 30к/с…
Бренд Doogee объявил, что недавно представленный защищенный смартфон Doogee S96 GT будет стоить 230 долла…
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor