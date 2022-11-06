Камера Canon EOS R6 Mk II оценена в $2500

Компания Canon пополнила ассортимент Canon EOS R6 Mk II, которая, среди прочего, может похвастаться новым 24,2-Мп датчиком изображения CMOS.

Новинку также оснастили матричной пятиосевой стабилизацией с эффективностью в 8 стопов экспозиции, серийной съемкой до 40 к/с с электронным затвором и до 12 к/с с механическим, на 80% более быстрой автофокусировкой Dual Pixel CMOS AF II в сравнении с предыдущим поколением, записью видео в 4К при 60 к/с и 6К RAW на внешний рекордер, 0,5-дюймовым 120-Гц ЭВИ с разрешением 3,69 Мп, 3-дюймовым подвижным сенсорным дисплеем с разрешением 1,62 Мп, разъемом USB-C 3.2 Gen 2, размерами 138,4:98,4:88,4 мм и массой 588 г. Камера станет доступна для покупки в конце этого месяца по цене 2500 долларов.

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