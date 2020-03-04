Камера Canon EOS R7 получит 32 Мп матрицу

В сети появились новые подробности о беззеркальной камере Canon EOS R7 формата APS-C с байонетом RF-mount. Аппарату прочат датчик изображения разрешением 32,5 Мп, как в Canon EOS M6 Mark II, матричную систему стабилизацию IBIS с возможностью поправки по экспозиции до 5,5 ступеней, процессор DIGIC 8, возможность записи видео в разрешении UHD 4K 30p с использованием всей площади матрицы. Предполагается, что главными конкурентами данной камеры станут недавние модели Fujifilm X-T4 и Sony A6600. Официальный анонс Canon EOS R7 ожидается в начале следующего года.