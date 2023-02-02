Камера Canon EOS R8 готова к выходу

Сетевые источники сообщают, что уже 8 февраля компания Canon представит полнокадровую беззеркальную камеру Canon R8. По предварительным данным, аппарат оснастят пятиосевой матричной стабилизацией (IBIS), функцией записи видео в разрешении UHD 4K при 60к/с с кропом APS-С и без кроп-фактора посредством биннинга или пропуска строк, а также системой автофокуса Dual Pixel CMOS AF II. Цена Canon EOS R8 с объективом RF 24-50mm F/4.5-6.3 IS STM составит 1700 долларов.

Также на мероприятии представят вышеназванный объектив Canon RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM, цена которого составит 300 долларов, и камеру Canon EOS R50, за которую попросят 680 долларов.
Стала известна дата выхода камеры Fujifilm X-S20 …
Сетевые источники сообщают, что компания Fujifilm готовит к выходу камеру Fujifilm X-S20. Утверждается, ч…
Tokina SZ PRO ReFlex 900mm F11 MF CF оценен в $960…
Компания Tokina пополнила ассортимент зеркальнолинзовых супертелеобъективов моделью SZ PRO ReFlex 900mm F…
Камера Fujifilm X-Pro 4 получит 40-Мп сенсор…
В сети появились подробности о беззеркальном фотоаппарате APS-С формата Fujifilm X-Pro 4, которая еще не …
Камера Canon EOS R6 Mk II оценена в $2500 …
Компания Canon пополнила ассортимент Canon EOS R6 Mk II, которая, среди прочего, может похвастаться новым…
Объектив Yongnuo 12-35mm F/2.8-4 STM ASPH готов к выходу …
Сетевые источники поделились подробностями о еще не представленном официально зум-объективе Yongnuo 12-35…
Камера Ricoh GR III Diary Edition оценена в $1150…
Компания Ricoh пополнила ассортимент компактных камер моделью Ricoh GR III Diary Edition, которая отличае…
Представлен объектив Sigma 60-600mm F/4.5-6.3 DG DN OS …
Компания Sigma пополнила ассортимент суперзум-объективов моделью Sigma 60-600mm F/4.5-6.3 DG DN OS, котор…
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-35mm F/2.8 ASPH Power OI…
Компания Panasonic пополнила ассортимент объективов моделью Leica DG Vario-Elmarit 12-35mm F/2.8 ASPH Pow…
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor