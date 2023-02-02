Камера Canon EOS R8 готова к выходу

Сетевые источники сообщают, что уже 8 февраля компания Canon представит полнокадровую беззеркальную камеру Canon R8. По предварительным данным, аппарат оснастят пятиосевой матричной стабилизацией (IBIS), функцией записи видео в разрешении UHD 4K при 60к/с с кропом APS-С и без кроп-фактора посредством биннинга или пропуска строк, а также системой автофокуса Dual Pixel CMOS AF II. Цена Canon EOS R8 с объективом RF 24-50mm F/4.5-6.3 IS STM составит 1700 долларов.

Также на мероприятии представят вышеназванный объектив Canon RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM, цена которого составит 300 долларов, и камеру Canon EOS R50, за которую попросят 680 долларов.