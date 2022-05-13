Камера Canon R10 готова к выходу

Сетевые источники сообщают о том, что уже 24 мая компания Canon представит новую кропнутую беззеркальную камеру с креплением RF-mount. Она получит название Canon EOS R10. Камере приписывают сенсор формата APS-C разрешением 24.2 Мп, поддержку записи видео в разрешении 4К, серийную съемку в 15 к/с при использовании механического затвора и 23 к/с с электронным, один слот для карт-памяти UHS-II и автофокусировку Dual Pixel. По словам источника, Canon EOS R10 станет самой доступной камерой с байонетом RF.

Также 24 мая ожидается презентация полнокадровой камеры Canon EOS R7 и двух объективов – Canon RF-S 18-150mm F/2.8 IS и Canon RF-S 15-45mm F/2.8 IS.
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