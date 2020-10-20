Камера DJI Pocket 2 оценена в 350 долларов

Компания DJI представила камеру DJI Pocket 2, которая продолжает дело модели Osmo Pocket. Новинка характеризуется более крупным сенсором формата 1/1,7 дюйма, сверхширокоугольным объективом с ЭФР 20 мм и апертурой f/1,8, корпусом массой 117 г, возможностью делать фото с разрешении до 64 Мп, снимать видео в разрешении 4K с при 60 к/с и битрейтом 100 Мбит/с, поддержкой HDR, 8-кратным цифровым зумом без потерь, системой автофокусировки Hybrid 2.0, звуковой системой с четырьмя микрофонами, системой стабилизации с компенсацией движения по трем степеням свободы и поддержкой прямой трансляции. Камера оценена в 350 и 500 долларов в зависимости от комплектации.

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Камера DJI Pocket 2 оценена в 350 долларов

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