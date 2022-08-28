Камера Fuji X-H2 получит 40-Мп камеру

Сетевые источники поделились подробностями о беззеркальной фотокамере Fuji X-H2, официальная презентация которой состоится в ближайшее время. Итак, аппарат оснастят датчиком изображения X-Trans CMOS 5HR с разрешением 40 Мп (формат APS-C), технологией сдвига матрицы для создания изображений разрешением 160 Мп, минимальной светочувствительностью ISO – 160 или 125, минимальным значением выдержки 1/180 000s с, функцией записи видео в разрешении 8К с кадровой частотой 30 кадров в секунду и динамическим диапазоном 13 ступеней экспозиции. При этом, дизайн и конструкцию новинка унаследует от Fuji X-H2S, а её ориентировочная цена составляет 2000 долларов.