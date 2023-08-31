Камера Fujifilm GFX100 II получит 102-Мп сенсор

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о среднеформатной беззеркальной камере Fujifilm GFX100 II, официальная презентация которой состоится 12 сентября этого года. Итак, устройству приписывают наличие 102-Мп СMOS-матрицы BSI (43.8:32.9 мм), возможности записывать видео в разрешении 8К и в 4К при 60 к/с с 10-битным цветом 4:2:2, поддержки профессионального кодека ProRes с записью на карту-памяти, совместимости с внешним вентилятором для охлаждения, электронного видоискателя разрешением 9,4 Мп и обновленного (возможно, поворотный) экран. На том же мероприятии 12 сентября японский производитель может представить камеры Fujifilm X-T5s, Fujifilm X-Pro4, Fujifilm X-E5 и Fujifilm X-T40.