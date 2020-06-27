Камера Fujifilm Instax Mini 11 оценен в $80

Компания Fujifilm пополнила ассортимент камер мгновенной печати моделью Instax Mini 11, которую уже можно купить в Индии по цене в 80 долларов. Новинка характеризуется функцией автоматической экспозиции, вспышкой с дальностью действия 2,7 метра, корпусом с размерами 121,2:107,6:67,3 мм, массой 293 г, минимальной дальностью фокусировки 50 см, максимальным значением ISO 800, диапазоном выдержки от 1/2 до 1/250 секунды. Камера способна печатать фото размером 62:46 мм за полторы минуты. Работает аппарат от двух AA-батареек. Также отметим режим Selfie Mode для активации которого достаточно потянуть переднюю часть объектива и функцию автоматического выключения при бездействии в течение 5 минут.

Комментарии и отзывы Fujifilm Instax Mini 11
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