Камера Fujifilm Instax Mini 11 оценен в $80

Компания Fujifilm пополнила ассортимент камер мгновенной печати моделью Instax Mini 11, которую уже можно купить в Индии по цене в 80 долларов. Новинка характеризуется функцией автоматической экспозиции, вспышкой с дальностью действия 2,7 метра, корпусом с размерами 121,2:107,6:67,3 мм, массой 293 г, минимальной дальностью фокусировки 50 см, максимальным значением ISO 800, диапазоном выдержки от 1/2 до 1/250 секунды. Камера способна печатать фото размером 62:46 мм за полторы минуты. Работает аппарат от двух AA-батареек. Также отметим режим Selfie Mode для активации которого достаточно потянуть переднюю часть объектива и функцию автоматического выключения при бездействии в течение 5 минут.