Камера Fujifilm Instax Mini 40 выпущена

Японский производитель камер Fujifilm представила мгновенную камеру Instax Mini вместе с Instax Mini Contact Sheet. С помощью этих новых продуктов Fujifilm надеется воссоздать классический характер и ощущение своих камер первого поколения.

Камера Instax Mini 40 - это мгновенная камера призванная возродить ощущение своих ранних шедевров до появления цифровых камер. По словам исполнительного директора Fujifilm в Северной Америке Мэнни Алмейды, это портативное устройство, которое поместится на ладони и понравится любителям мгновенной фотографии.

Дизайн камеры Instax Mini 40 изготовлен из высококачественных текстурных отделок, а корпус камеры акцентирован серебристыми штрихами, что в целом создает изысканный дизайн.

Instax 40 Mini включает функцию автоматической экспозиции, которая модулирует уровень окружающего света, когда затвор камеры активен. В устройстве также есть режим селфи, который можно активировать, чтобы обеспечить прекрасные снимки пользователя.

Fujifilm также выпустила пленку Instax Mini Contact Sheet Instant film, которая сочетается с камерой Instax Mini 40 и является сильным отражением классической пленочной фотографии, которую Fujifilm, Kodak и несколько других производителей заняли нишу. Целью Fujifilm было создание продукта, напоминающего мгновенные фотографии, существовавшие в эпоху аналоговых технологий. Мгновенная пленка Instax Mini Contact Sheet доступна только в одной упаковке по 10 снимков.

Рекомендованная розничная цена камеры Instax Mini 40 составляет 99,99 долларов США. Мгновенная пленка Instax Mini Contact Sheet будет продаваться по цене 14,99 долларов США за упаковку.

Комментарии и отзывы Fujifilm Instax Mini 40
Новости:
Камера Ricoh Thenta Z1 51GB представлена официально

Компания Ricoh Imaging пополнила ассортимент камер моделью Thenta Z1 51GB, которая предназначена для съем...
Камера Sony Alpha 1 оценена в полмиллиона рублей

Компания Sony начала принимать российские предзаказы на топовую беззеркальную камеру Alpha 1, которая был...
Объектив Laowa Argus CF 33mm f/0.95 APO показали на фото

В сети появились фотографии мануального объектива Laowa Argus CF 33mm f/0.95 APO, который выйдет для безз...
Дрон DJI Air 2S получит 20-Мп камеру

В сети появились подробности и новые изображения квадрокоптера DJI Air 2S, который еще не был представлен...
Опубликованы первые фото с объектива Sony 50mm F/1.2 G-Master

В сети появились первые фотографии, сделанные на полнокадровый светосильный объектив Sony FE 50mm F1....
Обзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 ГцОбзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 Гц
Лучший доступный планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron GreyЛучший доступный планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron Grey
Обзор ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI. Лучшая материнская плата для Intel Core i5 11600KОбзор ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI. Лучшая материнская плата для Intel Core i5 11600K
Обзор Mercusys MR50G. Быстрый и недорогой двухдиапазонный роутерОбзор Mercusys MR50G. Быстрый и недорогой двухдиапазонный роутер
Обзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панельюОбзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панелью
Realme представила аппаратные геймпады д...
Realme представила аппаратные геймпады дRealme только что запустила серию Narzo 30 в Индии, и наряду с линейкой смартфонов бренд также анонсирова...
Creative SXFI AIR GAMER гибридная гарнит...
Creative SXFI AIR GAMER гибридная гарнитНовая беспроводная гарнитура Creative SXFI AIR GAMER сочетает в себе лучшее от моделей SXFI AIR и SXFI GA...
Флагман LG V70 показали на рендере...
Флагман LG V70 показали на рендереСегодня стало известно, что к июлю компания LG закроет подразделение, отвечающее за выпуск смартфонов. Вп...
Samsung Galaxy M02s поступит в продажу с...
Samsung Galaxy M02s поступит в продажу сНовый смартфон Galaxy M02s компаний Samsung официально поступит в продажу с 19 января в Индии. ...
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 получит 144 Гц-д...
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 получит 144 Гц-дСетевые источники поделились подробностями о флагманском планшете Xiaomi Mi Pad 5, выход которого ожидает...
FSP выпустила блоки питания серии Twins ...
FSP выпустила блоки питания серии Twins Компания FSP выпустила новые блоки питания серии Twins PRO. Отличительной чертой блоков питания является ...
Xiaomi приостановила обновление до Andro...
Xiaomi приостановила обновление до AndroМы уже писали о том, что компания Xiaomi начала распространение стабильной версии фирменной оболочки MIUI...
Представлен ноутбук-трансформер ASUS Chr...
Представлен ноутбук-трансформер ASUS ChrКомпания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Chromebook Flip CX5 (CX5500), которая...
Samsung Galaxy A51 получил стабильную ве...
Samsung Galaxy A51 получил стабильную веКомпания Samsung выпустила стабильную версию фирменной надстройки One UI 3.0 на базе ОС Android 11 для од...
Oppo выпустила беспроводное зарядное уст...
Oppo выпустила беспроводное зарядное устOppo объявила о выпуске беспроводного зарядного устройства AirVOOC мощностью 45 Вт. Интересно то, что у к...
Продано уже полмиллиона Xiaomi Mi 11 ...
Продано уже полмиллиона Xiaomi Mi 11 Компания Xiaomi объявила о том, что флагманский смартфон Mi 11 уже разошелся в количестве 500 000 устройс...
Samsung исправила проблему с разрядом ба...
Samsung исправила проблему с разрядом баSamsung недавно выпустила обновление для линейки Samsung Galaxy S21. Однако вскоре после этого несколько ...
Обзор CUBOT W03. Недорогие умные часыОбзор CUBOT W03. Недорогие умные часы
Обзор Oclean X Pro. Умная электрическая щетка с приложением для смартфонаОбзор Oclean X Pro. Умная электрическая щетка с приложением для смартфона
Лучший доступный планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron GreyЛучший доступный планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron Grey
Обзор ONYX BOOX Viking. Ридер с алюминиево-магниевым корпусомОбзор ONYX BOOX Viking. Ридер с алюминиево-магниевым корпусом
Обзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполненииОбзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполнении
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor