Камера Fujifilm Instax Mini 40 выпущена

Японский производитель камер Fujifilm представила мгновенную камеру Instax Mini вместе с Instax Mini Contact Sheet. С помощью этих новых продуктов Fujifilm надеется воссоздать классический характер и ощущение своих камер первого поколения.

Камера Instax Mini 40 - это мгновенная камера призванная возродить ощущение своих ранних шедевров до появления цифровых камер. По словам исполнительного директора Fujifilm в Северной Америке Мэнни Алмейды, это портативное устройство, которое поместится на ладони и понравится любителям мгновенной фотографии.

Дизайн камеры Instax Mini 40 изготовлен из высококачественных текстурных отделок, а корпус камеры акцентирован серебристыми штрихами, что в целом создает изысканный дизайн.

Instax 40 Mini включает функцию автоматической экспозиции, которая модулирует уровень окружающего света, когда затвор камеры активен. В устройстве также есть режим селфи, который можно активировать, чтобы обеспечить прекрасные снимки пользователя.

Fujifilm также выпустила пленку Instax Mini Contact Sheet Instant film, которая сочетается с камерой Instax Mini 40 и является сильным отражением классической пленочной фотографии, которую Fujifilm, Kodak и несколько других производителей заняли нишу. Целью Fujifilm было создание продукта, напоминающего мгновенные фотографии, существовавшие в эпоху аналоговых технологий. Мгновенная пленка Instax Mini Contact Sheet доступна только в одной упаковке по 10 снимков.

Рекомендованная розничная цена камеры Instax Mini 40 составляет 99,99 долларов США. Мгновенная пленка Instax Mini Contact Sheet будет продаваться по цене 14,99 долларов США за упаковку.