Камера Fujifilm X-H2 получила 40-Мп сенсор

Компания Fujifilm пополнила ассортимент беззеркальных камер формата APS-C (23,5:15,6 мм) моделью X-H2, которая получила сенсор X-Trans CMOS 5 HR разрешением 40,2-Мп. Новинка также характеризуется процессором X-Processor 5, разрешением фото 7728:5152 пикселя, слотом для карт памяти CFexpress Type B и UHS-II SD, поддержкой Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth, возможностью записывать видео в 8K 4:2:2 (10 бит) с 30 кадрами в секунду (Apple ProRes: ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT и ProRes 422 Proxy), матричной пятиосной системой стабилизации, диапазоном светочувствительности с ISO от 160 до 12800 единиц, диапазоном выдержек от 1/180000 до 30 с, электронным видоискателем со 100% покрытием кадра, 3-дюймовым поворотным сенсорным экраном, интерфейсом USB 3.2 Gen 2, корпусом из магниевого сплава, размерами 136:93:95 мм и массой 660 граммов. Камера появится в продаже в конце месяца по цене в 2 тысячи рублей, а комплект с объективом XF16-80mmF4 R OIS WR обойдется на 500 долларов дороже.