Камера Fujifilm X-H2 получит 26-Мп матрицу

В сети появились подробности о беззеркальной камере APS-C формата Fujifilm X-H2, которая будет ориентирована на съемку видео. Итак, новинка будет основана на 26-Мп датчике с обратной засветкой X-Trans BSI CMOS. Идет ли речь о новой матрице или той, что уже использовалась в камерах Fujifilm, не уточняется. Зато источник утверждает, что камера получит новый процессор, благодаря чему она будет превосходить в производительности флагманскую модель Fujifilm X-T4. Ранее сообщалось о матричной системе стабилизации изображения, обновленном корпусе с улучшенным хватом, увеличенной ёмкости батареи и продвинутой системе охлаждения. Ориентировочная цена Fujifilm X-H2 составляет около 2500 долларов.

Комментарии и отзывы Fujifilm X-H2
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