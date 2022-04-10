Камера Fujifilm X-H2s получит 40-Мп матрицу

Сетевые источники сообщают о том, что беззеркальная камера APS-C формата Fujifilm X-H2 выйдет в двух вариантах. Первый получит датчик изображения разрешением 26 Мп (BSI CMOS) и батарейную ручку. Второй выйдет под названием Fujifilm X-H2s. Ему достанется сенсор разрешением 40 Мп и возможность записывать видео в 8К DCI (8192:4320 пикселей).

Камере также приписывают наличие улучшенной стабилизации изображения IBIS, активную систему охлаждения, серийной съемки с 10 к/с (16 бит) с механическим затвором и 20 к/с (14 бит) с электронным, увеличенного хвата, новой батареи и нового процессора. Ориентировочная цена Fujifilm X-H2s составляет около 2500 долларов.
Камера Nikon Z6 III могут выпустить уже в этом году…
Камера Nikon Z6 III могут выпустить уже в этом годуСетевые источники сообщают о том, что компания Nikon выпустит полнокадровую беззеркальную камеру Nikon Z6…
Представлен объектив Laowa 6mm T2.1 Zero-D MFT Cine…
Представлен объектив Laowa 6mm T2.1 Zero-D MFT CineКомпания Venus Optics пополнила ассортимент кинообъективов моделью Laowa 6mm T2.1 Zero-D MFT Cine, котора…
Объектив Laowa 85mm F/5.6 2X Ultra Macro APO L-mount оценен …
Объектив Laowa 85mm F/5.6 2X Ultra Macro APO L-mount оценен Китайская компания Venus Optics пополнила ассортимент мануальных объективов моделью Laowa 85mm F/5.6 2x U…
Компактная камера Ricoh IIIx выходит в России…
Компактная камера Ricoh IIIx выходит в РоссииКомпания Ricoh Imaging начала принимать предварительные заказы на компактную фотокамеру Ricoh GR IIIx, ко…
Объектив Samyang AF 135mm F/1.8 FE оценен в $1000…
Объектив Samyang AF 135mm F/1.8 FE оценен в $1000Компания Samyang Optics пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Samyang AF 135mm F/1.8 FE,…
Canon признала брак в камерах Canon EOS R5c …
Canon признала брак в камерах Canon EOS R5c Австралийское подразделение Canon объявило об отзыве какого-то количества камер Canon EOS R5c из-за произ…
Полнокадровая камера Leica M11 оценена в 710 тысяч рублей…
Полнокадровая камера Leica M11 оценена в 710 тысяч рублейКомпания Leica пополнила ассортимент полнокадровых камер моделью M11, которая появится в российской прода…
Комплект объективов TTartisan 35mm f/1.4, 50mm f/1.2 и 17mm …
Комплект объективов TTartisan 35mm f/1.4, 50mm f/1.2 и 17mm Компания TTartisan выпустила комплект из мануальных объективов TTartisan 35mm f/1.4, 50mm f/1.2 и 17mm f/…
Обзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстояниемОбзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстоянием
Обзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штативОбзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штатив
Обзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфонаОбзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor