Камера Fujifilm X-H2s получит 40-Мп матрицу

Сетевые источники сообщают о том, что беззеркальная камера APS-C формата Fujifilm X-H2 выйдет в двух вариантах. Первый получит датчик изображения разрешением 26 Мп (BSI CMOS) и батарейную ручку. Второй выйдет под названием Fujifilm X-H2s. Ему достанется сенсор разрешением 40 Мп и возможность записывать видео в 8К DCI (8192:4320 пикселей).

Камере также приписывают наличие улучшенной стабилизации изображения IBIS, активную систему охлаждения, серийной съемки с 10 к/с (16 бит) с механическим затвором и 20 к/с (14 бит) с электронным, увеличенного хвата, новой батареи и нового процессора. Ориентировочная цена Fujifilm X-H2s составляет около 2500 долларов.