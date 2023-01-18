Камера Fujifilm X-Pro 4 получит 40-Мп сенсор

В сети появились подробности о беззеркальном фотоаппарате APS-С формата Fujifilm X-Pro 4, которая еще не была представлена официально. Итак, камере приписывают наличие 40-Мп сенсора X-Trans5 BSI, возможность создания 160-Мп кадров со сдвигом пикселей, стабилизацию с эффективностью в 7 ступеней экспозиции, чипа X Processor 5, более быстрой гибридной автофокусировки с 425 точками, гибридного видоискателя, механического затвора 1/8000 секунды и электронного 1/32000 секунды, выдержки синхронизации 1/250 сек, защиты от пыли и влаги, 3-дюймового ЖК-дисплея с разрешением 1,62 Мп, двойного слота для карт памяти SD UHS-II, диапазоном светочувствительности ISO 125-12800, 19 режимов имитации пленки, нового дизайна меню, сжатия без потерь 14-бит RAW и записи видео в 4K при 60к/с 10-бит.