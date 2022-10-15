Камера Fujifilm X-T5 засветилась в сети

В сети появилась информация о беззеркальной камере Fujifilm X-T5, официальный релиз которой ожидается уже в следующем месяце. Итак, камере прочат 40Мп матрицу X-Trans формата APS-C, увеличенный диапазон светочувствительности ISO, динамический диапазон, качество изображений и автофокусировку, как в представленной недавно Fujifilm X-H2, улучшенную систему матричной стабилизации (IBIS), производительный процессор X-Processor 5, дизайн в стиле других камер Fujifilm X-T и возможность записывать видео DCI/ UHD 6K 30 к/с 10 бит прямо на карту-памяти. При этом, цена Fujifilm X-T5 может превысить 2000 долларов.